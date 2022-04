Confira como substituir lâmpadas antigas por novas de LED até 80% mais econômicas

A empresa Equatorial Pará substitui lâmpadas até 80% mais econômicas em ações itinerantes nos municípios de Belém, Breu Branco e Magalhães Barata. A concessionária informa que os clientes também podem solicitar cadastro na Tarifa Social e negociar débitos.

Conforme a Equatorial, para trocar gratuitamente até cinco lâmpadas nas ações itinerantes, basta comparecer munido de documentos pessoais, última conta de energia e levar os modelos de lâmpadas antigas (incandescentes ou fluorescentes) para a troca por modelos de LED.

Na região metropolitana de Belém, as ações acontecem no bairro do Telégrafo, na Igreja Assembleia de Deus da travessa do Chaco, e no bairro do Parque Verde, na Associação de Moradores do Jardim Sevilha, das 8h30 às 12h, até o dia 22 de abril, exceto no feriado, dia 21.

Em Pacajá, na região sudoeste, os serviços serão oferecidos somente nesta quarta-feira (19), na Escola Municipal Antonio Tozetti, de 9h às 12h e 14h às 16h. No município de Magalhães Barata, no nordeste do Estado, a troca poderá ser solicitada nos dias 19 e 20 de abril, no Terminal Rodoviário, na avenida Cuinarana, das 9h às 12h, e das 14h30 às 16h30.

O engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, informou que a troca das é uma forma de oferecer uma tecnologia capaz de reduzir o impacto ambiental com baixo consumo de energia.

Ele explicou que as lâmpadas de LED oferecidas são mais eficientes do que qualquer outro modelo, seja incandescente ou fluorescente, e também afirmou que elas iluminam mais com a mesma quantidade de potência consumida e duram mais. "O consumidor vai sentir uma boa diferença na fatura de energia”, disse Willian Melo.

Durante a ação, os clientes que têm dívidas de até 90 dias poderão negociar o valor cobrado. Para isso, o titular da conta deve apresentar documentos pessoais. Também é possível se cadastrar na Tarifa Social de energia elétrica, que beneficia as famílias consideradas de baixa renda, com descontos de 10% a 65% na conta de energia.

Confira os locais da programação, em Belém

Bairro do Telégrafo

Período: até o dia 22 de abril (com exceção do dia 21, que será feriado)

Local: Igreja Assembleia de Deus

Endereço: Travessa do Chaco, nº 53, entre Rua Nova e Antonio Everdosa – bairro do telégrafo

Horário: 8h30 às 12h.

Bairro Parque Verde

Período: 18 a 22 de abril (com exceção do dia 21, que será feriado)

Local: Associação De Moradores Do Jardim Sevilha – AMOJAS

Endereço: Avenida Augusto Montenegro - Rua Principal do Residencial Jardim Sevilha – bairro Parque Verde

Horário: 8h30 às 12h



Pacajá

Período: 19 de abril

Local: Escola Municipal Antônio Tozetti

Endereço: Rua Juscelino Kubitschek S/N – Vila Bom Jardim

Horário: 9h às 12h e 14h às 16h



Magalhães Barata

Período: 19 e 20 de abril

Local: Terminal Rodoviário

Endereço: Av. Cuinarana, 1019

Horário:9h às 12h e 14h30 às 16h30.