Comunidades quilombolas vão receber ações de enfrentamento à covid-19 em Santarém; confira

Comunidades quilombolas de Santarém, oeste do Pará, vão receber ações em de saúde para enfretamento da covid-19 no período de 6 fevereiro a 5 de março. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde da (Semsa), que irá disponibilizar os serviços de vacinação contra a Covid-19, testagem para detecção do vírus, atendimento de síndrome gripal, notificação e consulta médica.

No total 13 comunidades serão beneficiadas, são elas: Pérola do Maicá, Patos do Ituqui, São José, Vila Marco, Nova Vista, São Raimundo, Saracura, Arapemã, Surubiu-Açu, Tiningu, Bom Jardim, Murumutuba e Murumuru.A sede da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS) também receberá a ação.

A secretária de saúde de Santarém, Vânia Portela, destacou a importância desses serviços para essas comunidades, pois são afastadas da área urbana do município. “Já realizamos ações nas comunidades quilombolas e agora estamos retornando com outras ações para garantir imunização e atendimento para quem precisa. Isso demonstra nossa preocupação com os povos tradicionais e aos poucos vamos avançando em nosso objetivo de combater à pandemia e alcançar todas as áreas do município”, destacou a titular da Semsa

Atendimento

Durante a ação, serão ofertados serviços de vacinação contra a Covid-19, testagem para detecção do vírus, atendimento de síndrome gripal, notificação e consulta médica. A programação ocorre dentro das comunidades com o acompanhamento das Associações. A logística para levar as equipes até os pontos de acolhimento envolverá a utilização de barcos e veículos.

Na atual etapa, a vacinação está disponível para todas as crianças de 5 a 11 anos. A Semsa disponibiliza também doses para outras faixas etárias que ainda não iniciaram ou não completaram o ciclo vacinal com duas doses e aqueles que estão em busca da dose de reforço (terceira dose).

“A programação das ações nas comunidades quilombolas foi definida com o apoio das associações de e Federação Quilombola, levando em conta a realidade de cada comunidade para melhor atender a população dessas localidades e assim avançamos no combate à covid-19 em nosso município”, informou Irlaine Figueira, coordenadora do Núcleo de Atenção Primária em Saúde.

Confira a programação:

06 de fevereiro

• 8h às 14h - Pérola do Maicá e Patos do Ituqui

12 de fevereiro

• 8h às 14h - São José/ Vila Marco

• 14h às 16h - Nova Vista

13 de fevereiro

• 8h às 14h - São Raimundo

19 de fevereiro

• 8h às 16h - Saracura

20 de fevereiro

• 8h às 12h – Arapemã

• 14h às 16h - Surubiu-Açu

26 de fevereiro

• 8h às 16h – Tiningu

• 8h às 16h - Bom Jardim

27 de fevereiro

• 8h às 16h – Murumutuba

• 8h às 16h - Murumuru

05 de março

• 08h às 12h - Sede da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS)