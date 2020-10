Comunidades de São João da Ponta reivindicam melhorias

Moradores da Vila de Porto Grande, zona rural de São João da Ponta, nordeste do Pará, denunciam a falta de asfalto na vila em que moram e também de comunidades ao entorno, como as de São Francisco, da Baunilha e da Santana, e a Vila do Coqueiro.

Além disso, eles reclamam que o Trapiche Municipal de Porto Grande, o único na cidade, está para desmoronar e pedem providências da Prefeitura.

Moradores reclamam que o único trapiche do município está para desmoronar.

Por meio de áudios e bilhetes encaminhados à Redação Integrada do Grupo Liberal, eles expõem a preocupação que sentem com a chegada do período chuvoso, que já ocorre no Pará. “Com as chuvas, os veículos atolam, pois a estrada vira um verdadeiro lamaçal”, como consta em um dos textos das denúncias.

Com o lamaçal inclusive os ônibus escolares atolam em tempo de aulas. “Os alunos são obrigados e descer. É um verdadeiro caos”, consta em um dos bilhetes dos moradores.

Comunidades expõem problemas vividos em bilhete encaminhado à Redação.

Em outro bilhete e em áudios, o moradores de São João da Ponta frisam que são comunidades esquecidas pela Prefeitura e fazem ironias em tempos próximos para as eleições municipais. “Somos comunidades esquecidas pelo prefeito. Mas lá existem eleitores também!”.

A Redação Integrada do Grupo Liberal tenta contato com a Prefeitura de São João da Ponta.