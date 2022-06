Comunidade Pajuçara deve receber 4.220 metros de asfalto em Santarém

A comunidade Pajuçara, região do Eixo Forte de Santarém, deve receber 4.220 metros de malha asfáltica que será acompanhada de drenagem superficial e outras etapas. A Ordem de Serviço (OS) foi assinada pelo prefeito da cidade na sexta-feira(10) para a pavimentação da estrada que dá acesso a praia, o que facilita a circulação dos turistas ao fazerem visitas no circuito de praias da cidade. A obra está prevista para ser concluída em 5 meses.

O projeto de afastamento contempla toda a estrada de Pajuçara, desde a Av. Fernando Guilhon, perímetro próximo ao centro de convenções. Além do asfalto, e da drenagem superficial, a estrada também será contemplada com ciclofaixa e acostamento em toda a extensão.

"Isso também melhora o turismo aqui na região. Com a acessibilidade garantida vai ficar mais fácil das empresas e dos próprios comunitários trazerem os clientes para cá. Uma linda região com belas praias que com a chegada do asfalto vai melhorar toda economia", reforçou o secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões.

De acordo com a prefeitura do município, o investimento é de R$ 9.403.797,52 (nove milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) e tem previsão de 5 meses de trabalho na estrada.

A obra será dividida em dois processos de construção, o que significa que haverá duas empresas atuando na pavimentação, sendo elas: "S.D Terraplenagem e Construtora LTDA – EPP" e "LCM Construção e Comércio S/A".

O prefeito Nélio Aguiar explicou como será a execução. "Serão duas empresas. Vai ser igual obra de BR, enquanto uma está avançando de uma ponta rumo a parte central da via, a outra vai estar na outra extremidade trabalhando para se encontrar com a segunda equipe. Isso significa que essa obra vai sair mais rápido. Jamais deixei o Pajuçara fora dos nossos planos, pensamentos e para nós é uma honra poder estar fazendo essa obra aqui".