Complexo Hospitalar da UFPA recebe R$ 3 milhões do Governo Federal

Neste mês de abril, o Governo Federal destinou mais de R$ 3 milhões para o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA) / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Essa iniciativa faz parte faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), administrado pela Ebserh, e objetiva dar apoio na aquisição de insumos e possibilitar obras e aquisições de equipamentos. Do montante deste mês de abril, R$ 847.873,65 foram para custeio dos itens e R$ 3.058.280,20 para novos investimentos. Em 2022, o Rehuf já liberou R$ 6.037.138,85 milhões para Complexo Hospitalar da UFPA/Ebserh.

O preisidente da estatal, general Oswaldo Ferreira, destaca que "o Rehuf e a Ebserh têm cumprido o papel de dar condições aos hospitais para executarem com sucesso suas atividades de ensino, pesquisa e assistência por meio de planejamento e gestão”.

Ferramenta

A liberação de recursos para os hospitais universitários federais tem seguido o contrato de objetivos. A ferramenta define, desde o ano anterior, o quando, o quanto e com qual propósito cada recurso será enviado para as unidades, permitindo a integração dos esforços e a realização do que foi planejado para desenvolvimento de diversas ações.

Como repassa a Ebserh, a iniciativa traz vantagens na elaboração de planejamentos objetivos, coerentes com a realidade orçamentária, priorização de ações, antecipação dos atos administrativos, transparência, visão de metas e objetivos e ampliação das ações em Rede. A ferramenta, aliada ao trabalho dos empregados da estatal e a painéis de monitoramento, permitiu que a Rede Ebserh aplicasse 100% dos recursos disponibilizados para seu funcionamento em 2021.

O Rehuf foi criado por meio do Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010 e define diretrizes e objetivos para a reestruturação e revitalização dos hospitais universitários federais, integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O CHU-UFPA faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2015. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e administra 40 hospitais universitários federais que atendem pacientes do SUS, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.