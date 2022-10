Comércio vive expectativa para o Dia das Crianças em Santarém

No mês de outubro o comércio se prepara para reforçar as vendas de itens infantis com foco na data que marca o Dia das Crianças, comemorado no dia 12. A data leva grande expectativa nas crianças em ganhar presente, e as lojas comerciais fazem campanhas de divulgação para atrair esse público com objetivo de aumentar as vendas. O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Santarém (Sindilojas) acredita que neste ano as vendas devem aumentar em 5% em comparação com o ano passado.

No centro comercial de Santarém, os lojistas já estão antecipando as promoções, em algumas lojas vale a criatividade na hora de ofertar os objetos disponíveis para presentes. Este ano, o garoto propaganda de uma das lojas, Lauro Babadinho, dá algumas dicas com muita empolgação para os papais de plantão.



“Nós estamos preparados para o Dia das Crianças que está chegando aí, para a gente alegrar os pequenos e os papais com preços mais baratos. Temos uma infinidade de opções para meninos e meninas, tá, meu bem”, orientou.



Já para Maria Selma que é gerente de uma loja que vende brinquedos. A hora é de aumentar o estoque e investir em variedade; as promoções são usadas como estratégia de venda antecipada. “Por aqui já começou a nossa grande promoção para o Dia das Crianças e semana que vem vamos reabastecer novamente a loja e anunciar uma promoção maior ainda”, ressaltou.



Ela conta que a expectativa para boas vendas deste ano é grande, todos na loja estão otimistas. “Ano passado foi muito bom, mas esse ano tenho certeza que vai ser bem maior a nossa venda. Tenho certeza de que vamos atender o público santareno e fazer feliz o coração da garotada que está ansiosa pelos presentes”, disse.



Sindicato dos Lojistas está otimista



O presidente do Sindilojas, Alberto Oliveira, explica que a pandemia da covid-19 afetou bastante o setor do comércio, que começou a se recuperar no ano de 2021.



"Acreditamos que agora em 2022, nós vamos ter um aumento considerável das vendas nesta época. Isto porque, o Estado do Pará e Santarém têm mostrado um aumento na geração de emprego. Nós pegamos os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) até julho, onde estamos com mais de 1700 novos postos de trabalho, especialmente, em comércios e serviços”, relatou.



Para ele, a data deve aquecer o comércio. “Acreditamos que vamos ter um crescimento acima de 5%. A economia está mais aquecida, nós tivemos vários investimentos em Santarém, tanto público quanto privado. Isso demonstra que Santarém está retomando sua dinâmica de comércio e serviço e isso nos deixa otimista com relação as vendas”, destacou.