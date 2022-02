Começa nesta terça a confirmação de matrícula para novos alunos na rede estadual

Começa nesta terça-feira (01) o período de confirmação de matrícula de novos alunos na rede estadual de ensino do Pará. São aqueles que foram inscritos para a pré-matrícula no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em www.seduc.pa.gov.br, no período de 27 de dezembro de 2021 até a última segunda-feira (31), às 23h59. Foram ofertadas mais de 160 mil novas vagas, em diferentes anos, séries e modalidades de ensino, para o ano letivo de 2022. A Seduc ainda não divulgou o balanço de inscritos.

A etapa de confirmação que inicia hoje deve ser cumprida de forma presencial, na escola escolhida, com a apresentação de toda a documentação definida. O não comparecimento ao ato de confirmação é entendido como desistência da vaga, imediatamente disponibilizada a outro novo aluno. Mas pais e estudantes devem ficar atentos, porque esse processo de confirmação será feito por etapas específicas.

Desta terça a 4 de fevereiro: apenas confirmação de novos alunos com deficiência. Em um segundo momento, de 7 a 11 de fevereiro, um grupo bem maior: confirmação de matrícula para novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra - Fundamental, Some Fundamental, Educação Infantil Indígena - Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª a 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena, Ensino Médio Regular.

Esse cronograma de confirmação encerra no período de 14 a 18 de fevereiro com a matrícula para alunos novos do Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, Sistema Educacional Interativo (SEI), Sistema Modular de Ensino (Some) Médio, Ensino Médio EJA Campo, Educação Indígena Ensino Médio.

Do dia 21 de fevereiro até 7 de março, haverá matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem.

Documentação

Para a confirmação das matrículas são necessários os seguintes documentos: original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; original e cópia do CPF e do comprovante de residência atual; duas fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a covid-19 (para quem tiver acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) - somente a cópia da frente (folha resumo) e a ressalva ou histórico escolar originais.

Ainda de acordo com a Seduc, a renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final.

Cronograma

