Começa a 55ª Exposição e Feira Agropecuária de Castanhal- Expofac

Começou a 55ª Exposição e Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac), região nordeste paraense, que terá nove dias de evento no Parque de Exposições João Coelho da Mota. A Expofac é uma realização do Sindicato Rural de Castanhal em parceria com o Banco da Amazônia, Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura de Castanhal e Mafrinorte.

A Expofac 2024 traz mais de 20 eventos paralelos, entretenimento, além de uma semana de Circuito de Palestras e Oficinas (Expotec) para profissionais e estudantes, com objetivo de dinamizar o agronegócio da região.

A feira mais tradicional do nordeste do estado vai apresentar shows todos os dias e os mais aguardados são os das atrações nacionais como o cantor Manim (3/8), Mari Fernandes (4/8), Zé Vaqueiro (5/8). Todas as atrações culturais são gratuitas e começam a partir das 22h.

Desde 2022 que todos os dias do evento são com os portões abertos. Para o presidente do Sindicato Rural de Castanhal, Almir Campos, a estratégia de não cobrar ingresso para entrar na feira vem dando certo.

“Um novo conceito da Expofac que veio para ficar. Queremos tornar a feira um evento inclusivo onde seja possível a participação de toda comunidade, proporcionando bons negócios aos expositores e visibilidade aos nossos patrocinadores e parceiros. Teremos além dos shows o parque Ita com novidades em brinquedos”, explicou Campos.

Negócios

Em 2023 o público foi de cerca de 12 mil pessoas e um volume de negócios de mais de 30 milhões de reais. O Sindicato Rural de Castanhal espera superar o ano anterior.

“Nossas expectativas só crescem a cada não. Em 2022 foram cerca de 20 milhões, em 2023 foi em torno de 30 milhões. Então para 2024 esperamos superar mais uma vez a feira anterior em negócios fechados”, observou Almir Campos.

O presidente do sindicato rural destaca ainda a importância da tradição da Expofac para movimentar a economia do município de Castanhal.

“Muitas coisas não são como eram vinte anos atrás, e a Expofac não sairia ilesa a tantas modificações, mais engana-se quem pensa que a feira não movimenta a cidade, muito pelo contrário, é um evento que fomenta o agronegócio que é um grande gerador de emprego e renda da nossa região, assim como o comércio local, hotelaria e muitos outros segmentos”, destacou Campos.

Agenda

01 de setembro – domingo

8h Abertura dos portões para visitação, exposição de produtos, espaço conexão de negócios

02 de setembro – segunda–feira

8h às 12h -III workshop – aves e suínos. Parceria IFPA

17h Abertura dos portões para visitação, exposição de produtos, espaço conexão de negócios

Dia 03 de setembro – terça–feira

8h às 12h -Semináio de piscicultura. Parceria IFPA

17h às 21h - 2º pitch de vendas/Castanhal Premiado especial Expofac/ACIC

17h-Abertura dos portões para visitação, exposição de produtos, espaço conexão de negócios

22h- Show Manim Vaqueiro

Dia 04 de setembro – quarta–feira

8h às 12h- workshop sistemas florestais como alternativa para agricultura amazônica. Parceria Embrapa

17h -Abertura dos portões para visitação, exposição de produtos, espaço conexão de negócios

22h -Show Mari Fernandes

Dia 05 de setembro – quinta–feira

8h às 12h -IX Simpósio do Gado Leiteiro. Parceria IFPA

18h -Prêmio Notório de Liderança Juvenil

22h - Sow zé vaqueiro

Dia 06 de setembro – sexta–feira

8h às 12h- Workshop oportunidade para o produtor rural com o mercado de carbono.

13h- Almoço Pecuariando com churrasco de costela no chão

17h- Abertura dos portões para visitação, exposição de produtos, espaço conexão de negócios

Dia 10 de setembro – domingo

20h- Encerramento oficial da 55ª Expofac