Almir Campos é reeleito presidente do Sindicato Rural de Castanhal por mais dois anos

Segundo mandato à frente do Sindicato Rural de Castanhal. Como você se sente?

Sensação de ver cumprido. Foram dois anos desafiadores e destaco a grande mudança ocorrida na Feira de Exposições de Castanhal- Expofac que há dois anos se transformou na feira da inclusão. Passamos a não cobrar mais ingressos e todos os dias de programação com portões abertos fez com que toda a população conseguisse participar da programação.

O que mudou no Almir Campos quando assumiu o sindicato pela primeira vez, em 2022, para hoje?

Eu me sinto muito feliz por estar à frente do sindicato pelo segundo mandato e agradecido aos associados que confiaram em mim e me deram uma votação expressiva e unanime. Eu estou mais maduro no que se refere a gestão e no compromisso com a classe produtora do município e da região. Estar à frente de uma instituição tão conceituada me fez poder tomar decisões importantes para um setor que é sem dúvida o grande PIB de Castanhal, que é o agronegócio. A minha reponsabilidade ficou muito maior.

Quais os planos para o novo biênio 2024/ 2025?

Os planos são dar continuidade ao trabalho da forma como foi desenvolvido nos últimos dois anos, manter o nível técnico que a Expofac e ainda incrementar com a vinda de um grande rodeio. Queremos também fortalecer as cadeias produtivas de circundam o nosso município como a da piscicultura, criação de frango, equinocultura, bovinocultura, apicultura que tá em alta.

Quais são os principais desafios do Sindicato Rural de Castanhal?

Conseguir trazer o produtor para junto do sindicato. Porque fica difícil o sindicato oferecer alguma coisa para o produtor sem saber qual é a demanda dele. Quando ele vem e fala o que precisa a gente trabalha com da demanda dele. Precisamos encurtar essa distância entre o produtor rural e sindicato.

O que esperar da Expofac 2024?

Uma Expofac desafiadora por se tratar de uma ano político. Visto que o sindicato é apolítico. Somos a classe produtora. Vamos sem dúvida permanecer com o que fizemos. Vem ai uma Expofac ainda maior com mais entretenimento e inovação.