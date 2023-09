Comando Regional e Batalhão da PM são entregues em Parauapebas

Durante agenda no município de Parauapebas, no sudeste do estado, o G​overno do Pará entregou, nesta segunda-feira (11), a sede do Comando de Policiamento Regional, responsável pelas ações estratégicas nos municípios de Parauapebas, Curionópolis, Eldorado do Carajás e Canaã dos Carajás, totalizando uma área de 16 mil metros quadrados, com aproximadamente 387 mil habitantes. Também foi entregue o prédio reformado do Batalhão da Polícia Militar.

“Em parceria com a prefeitura, estamos entregando o Comando Regional da Polícia Militar, bem como a reforma do Batalhão da Polícia Militar. O 23° Batalhão fortalece o sistema de segurança pública da cidade de Parauapebas”, enfatizou Helder Barbalho.

O Comando de Policiamento Regional XIV coordena a 25ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada no município de Eldorado do Carajás; o 10° Pelotão, sediado em Curionópolis, e o 17º Pelotão, em Canaã dos Carajás, que futuramente será o 40º BPM, aguardando apenas a ativação.

O prédio do 23° BPM foi reconstruído pela mineradora Vale, por meio de convênio com o governo do Estado.