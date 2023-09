Órgãos de segurança recebem coletes, motocicletas e centrais de atendimento, em Parauapebas

Órgãos de segurança do município de Parauapebas, no sudeste paraense, receberam nesta segunda-feira (11) mais de R$ 300 mil em investimentos. Por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o Governo do Pará entregou 78 coletes balísticos, cinco motocicletas e a nova Central de Atendimento e Despacho (CAD).

Em agenda de trabalho no município, Helder Barbalho ressaltou a importância dos investimentos. “Estamos entregando o centro aqui para Parauapebas com a implementação do 193 e do 190, dando celeridade e rapidez com atendimentos em tempo real. Seguimos fortalecendo o sistema e a estratégia de segurança para o município”, afirmou o governador.

Fortalecendo os órgãos de segurança municipais, como Guarda Municipal e Departamento de Trânsito, o Estado integra os atendimentos de urgência e emergência da região com o novo CAD, ressaltou o titular da Segup, Ualame Machado.

“Dentro da nossa estratégia de segurança pública temos como prioridade a integração das forças. Seja na parte do atendimento de ocorrências, com o novo CAD, com os órgãos interagindo entre si, dando dinâmica e celeridade, como também fortalecendo os órgãos municipais que são parceiros no combate à criminalidade”, destacou o secretário.

Integração

Na Central de Atendimento, a sétima instalada pelo governo do Estado, os servidores receberão ligações para os números 190, da Polícia Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros Militar, na área que engloba os municípios de Parauapebas, Curionópolis, Eldorado do Carajás e Canaã dos Carajás. O efetivo registrará as chamadas de urgência e emergência locais e acionará as viaturas para o atendimento das ocorrências.

A Segup implantou o sistema Sinesp-CAD para redirecionar as ligações. Agora, a Central conta com call center e despacho da Guarda, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e do órgão municipal de trânsito.

O videomonitoramento conta com mais de 130 câmeras, entre fixas e Speed Dome, com possibilidade de giro de 360°. A Segup também ofertou apoio técnico para a integração das câmeras ao Sistema Córtex, que possui extensa base de dados, além de contar com a tecnologia de leitura de placa de veículos, importante ferramenta para coibir roubos, furtos e outros delitos.