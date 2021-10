Com bandeiramento verde UFPA retoma atividades presenciais

Com o avanço na vacinação e a redução de novos casos de covid-19, a Universidade Federal do Pará (UFPA) passa a adotar - em todos os 12 campi - o bandeiramento verde, que sinaliza o risco baixo de proliferação do coronavírus. Com isso, a instituição passa a retomar atividades presenciais de servidores com duas doses de vacinas, o que afeta de forma direta a rotina da Universidade, que teve as aulas presenciais interrompidas desde o dia 11 de março de 2020.

“Já é perceptível a maior circulação de servidores(as) e discentes nos campi, atraindo também a comunidade externa atendida pelos serviços da instituição. Temos reforçado a importância de todos seguirem os protocolos de biossegurança com rigor. Buscamos avançar com segurança na retomada das atividades presenciais e observamos que a comunidade tem sido muito colaborativa nesse processo, o que tem permitido decisões importantes”, destaca Emmanuel Zagury Tourinho, reitor da UFPA.

A Universidade também já lançou o calendário acadêmico de 2022. Os alunos da instituição de cursos extensivos terão 200 dias letivos, distribuídos em 100 dias para cada período letivo. Já os períodos intensivos totalizam 92 dias. As aulas poderão ocorrer de modo híbrido ou presencial, dependendo das condições de saúde pública local.

“Aprovamos já o calendário acadêmico para 2022 e publicamos o edital do próximo vestibular, inclusive com a abertura de um novo curso, em Salinópolis, e aumento no número de vagas. As aulas de campo estão sendo retomadas, os concursos para servidores(as) estão sendo realizados e os projetos de pesquisa e extensão, que nunca paralisaram, estão voltando progressivamente à dinâmica anterior à pandemia. Ainda temos muitos passos a dar, mas no limite do que as condições sanitárias permitem, estamos avançando com segurança e sucesso”, explica o reitor.

O reitor ainda reitera que…”todas as atividades administrativas estão voltando ao fluxo de atendimento presencial, em horário regular, seguindo protocolos de biossegurança. Quanto às aulas, há cursos que já estão com atividades híbridas ou presenciais e outros planejam a retomada de atividades presenciais para o próximo período letivo, que inicia no dia 14 de outubro. Cada curso está executando um planejamento de retorno às atividades em sala de aula, observando a orientação geral de retomada progressiva do ensino presencial e respeitando eventuais especificidades”, conclui o reitor da UFPA.



Período de paralisação

Em todo o período em que as aulas foram interrompidas, apenas atividades essenciais foram realizadas de forma presencial. Já os outros serviços foram adaptados para a realização de forma remota, incluindo as aulas, que retomaram no sistema de Ensino Remoto Emergencial em setembro de 2020. Em dezembro, com o prolongamento da pandemia e a necessidade de planejar as atividades em 2021, o Conselho Superior de Administração aprovou uma resolução que estabeleceu o sistema de bandeiramento na Universidade.

A UFPA também criou um Grupo de Trabalho Coronavírus para realizar avaliações permanentes do cenário epidemiológico e comunicar à comunidade acadêmica o bandeiramento vigente em cada campus. Com base nesse bandeiramento, as diversas atividades acadêmicas e administrativas ocorreram de forma presencial, híbrida ou remota.

Ao longo de todo o primeiro semestre de 2021, as bandeiras vigentes nos diferentes campi variaram entre vermelha (risco muito alto - lockdown), laranja (risco alto) e amarela (risco intermediário), prevalecendo a orientação para a manutenção da maioria das atividades de forma remota. No final de julho foi possível, pela primeira vez, que alguns campi passassem a trabalhar sob a bandeira verde (baixo risco),ampliando a autorização para atividades presenciais.

Após o enquadramento dos servidores no calendário de vacinação e completado o seu esquema vacinal, sob a vigência da bandeira verde, foi autorizada a retomada integral do trabalho administrativo presencial e a oferta de atividades presenciais ou híbridas no ensino, conforme a realidade de cada curso e de cada campus.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)