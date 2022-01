Com a cheia dos rios e surto de gripe, doações no Hemocentro de Marabá despencam

As cheias dos rios Itacaiúnas e do afluente Tocantins também afetaram o abastecimento do banco de sangue do Hemocentro Regional de Marabá, que está com estoque para atender as demandas de apenas mais um dia. Nesta terça-feira (12), apenas 12 bolsas de sangue foram coletadas, quando o ideal seria 50.

A gerente do Hemocentro de Marabá, Regiane Izaias, avalia a situação como “muito complicada”. “Já mandamos ofícios para as unidades hospitalares para suspender as cirurgias eletivas diante da falta de bolsas. As que têm aqui são para casos urgentes, apenas”, destacou.

Outros fatores que impactam o volume de doações são as intensas chuvas e o surto de gripe registrado na região. “Cerca de 30 pessoas, nesta terça-feira, ficaram inaptas à doação por causa de sintomas gripais. Grupos que estavam agendados estão desmarcando por motivo de doença. A realidade está bem difícil de encarar”, completou a gerente.

Um dos voluntários que passou na triagem e pode contribuir foi o Lucas Lobão, 25 anos. Ele mora no Maranhão e está em Marabá de férias. Sensibilizado com a situação do estoque, Lucas doou pela primeira vez. “Decidi doar pelo ato de solidariedade e de certa forma a gente está doando vida para alguém. Me sinto muito feliz em poder ajudar”.

Para doar, os voluntários precisam ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); estar alimentado; pesar mais de 50 kg; e estar em boas condições de saúde. No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH), passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. O mesmo vale para a gripe. Com relação à vacinação, quem recebeu a vacina contra a covid-19 deve esperar 7 dias e quem se vacinou contra gripe, 48h.

O Hemopa Marabá fica na Rodovia Transamazônica, Quadra 12, S/N – Agrópoli do INCRA. O atendimento é de segunda a sexta, de 7h às 13h. Em caso de dúvidas, os doadores podem entrar em contato pelos números (94) 3312-9150 / 99234-0264 (somente whatsaap).