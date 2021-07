Com 86 casos de sarampo em 2021, baixa procura por vacinação preocupa Sespa

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) fez um alerta: a população precisa se vacinar contra o sarampo por meio da aplicação da tríplice viral, que protege também contra a rubéola e a caxumba. A vacina está disponível para crianças de 6 meses de idade até adultos com 59 anos, nas Unidades Básicas de Saúde dos 144 municípios paraenses de forma contínua, independente de campanhas.

O alerta é para evitar que casos da doença continuem aumentando no Pará. Somente de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, já chegam a 86 confirmações, das quais 75 em Afuá, município da ilha do Marajó. Ainda que a Sespa já tenha desenvolvido várias frentes de mobilização para sensibilizar os municípios a intensificarem a vacinação contra a o sarampo, a baixa procura pela vacina segue como um fator preocupante.

A diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes, ressalta que a vacina está disponível na rotina das salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde para todas as pessoas que ainda estão com o esquema vacinal incompleto.

As doses são ofertadas a partir de um ano de idade no calendário de vacinação da criança e a todas as faixas etárias. O ideal é que a pessoa tenha tomado, pelo menos, duas doses ao longo da vida. A orientação é voltada principalmente às pessoas de 20 a 29 anos, que representaram 39,5% do total de casos de sarampo já confirmados este ano. No Pará, a intensificação da campanha deste ano vigora até 27 de agosto.

Igualmente preocupantes, aponta a Sespa, também são as coberturas vacinais contra o sarampo registradas no Pará pela Divisão de Imunizações da Sespa. Em 2020, o índice a cobertura vacinal em crianças com até um ano ficou em 61,6%, mais baixa que em 2019, quando foi alcançado o índice de 82,81%. A meta anual é que esses índices cheguem a 95%.

Aos gestores municipais, a Sespa tem recomendado uma série de medidas para a população aderir mais às vacinas, como a ampliação de horários de atendimento nas Unidades Básicas; a realização de palestras para convencer os pais e responsáveis sobre a importância da imunização; avaliar as necessidades de vacinação durante as consultas clínicas, oferecer vacinas para aqueles que procuram uma unidade de saúde ou farmácia, fortalecer o conhecimento sobre as vacinas e combater a desinformação sobre imunização na internet e nas redes sociais.

Sarampo é uma doença infecciosa aguda viral transmitida pela tosse, fala, espirro ou respiração de pessoas doentes. A ocorrência de febre, por mais de três dias, após o aparecimento do exantema, é um sinal de alerta, indicando o aparecimento de complicações. As mais comuns são infecções respiratórias, otites, doenças diarreicas e neurológicas. O paciente deve procurar atendimento médico logo que apresentar os primeiros sinais e sintomas da doença, para que seja feita a notificação do caso e a equipe de saúde possa agir para interromper a circulação do vírus entre as pessoas que tiveram contato com o doente.