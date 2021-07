Com 75 anos, morre fotógrafo Tronconi Antonio Azzurra, ex-colaborador do Jornal O LIBERAL

Amigos e colegas de profissão se despedem, nesta noite de quarta-feira (14), do fotógrafo italiano Tronconi Antonio Azzurra, 75 anos, ex-colaborador do Jornal O LIBERAL. Ele faleceu por volta das 21h de terça-feira (13), após 15 dias de internação hospitalar provocada por uma pneumonia bacteriana. O corpo está sendo velado na Capela dos Capuchinhos, na avenida Conselheiro Furtado, em Belém, de onde será levado para cremação às 10h desta quinta-feira (15).

Tronconi Azurra não era casado nem deixa filhos, mas tinha grande círculo de amigos e colegas fotógrafos que admiravam seu trabalho e sua personalidade despojada de viver de forma simples, mas determinado a fazer só o que gostava e nada mais. Há mais de 30 anos ele morava entre Belém e outras cidades brasileiras, mas sempre voltava à capital paraense, onde se sentia em casa.

"Era alegre, não tinha tempo ruim. Um senhor italiano que gostava de futebol, da Ferrari (equipe de automobilismo italiana), e gostava das belezas da nossa terra. Belém é a casa dele, mais do que a Itália", afirmou Enzo Luzi, filho do dono da Cantina Italiana, Cláudio Luzi, amigo pessoal de Tronconi por décadas. A família Luzi conseguiu contato com um irmão de Tronconi, na Itália.

Tronconi Azzurra era frequentador assíduo do restaurante dos Luzi, onde admirava sopas e risotos. "Ele sempre morou em hotéis, costumava dizer que era mais prático, cômodo e seguro para ele. Encontrei com ele, pela última vez, no começo de junho, conversamos bastante, poxa, eu deveria ter gravado'', afirmou Lucas Queiroz, fotógrafo de profissão.

Na conversa com Lucas, Tronconi recordou a dureza da infância nas décadas do pós-guerra dos anos 40 e 50. "Ele me contou que fez uma longa carreira em concursos de beleza na Itália, conheceu pessoas influentes e passou a viajar. Ele cobriu concursos de beleza e de miss nos Estados Unidos, Espanha e até na Tailândia, desde a década de 80, mas fincou raízes em Belém, ele tinha muitos amigos italianos aqui", disse Lucas.

"Ele tem mais de 100 mil fotos impressas, é o acervo dele, tudo organizado. Ele dizia que aqui em Belém tinha ou tem um baú de fotos. Era solitário, mas de muitos amigos fotógrafos, que Deus o receba. Era uma lenda viva das fotografias de concurso", concluiu Lucas.