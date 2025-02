Com 375 anos de história, Santa Casa realizou mais de 9 mil partos no último ano, em Belém

Servidores e usuários da Santa Casa do Pará, participaram nesta segunda-feira (24/02), de uma solenidade especial pelos 375 anos de criação da instituição em Belém. Durante o ano de 2024, a Santa Casa atendeu 36.495 mulheres na área de Urgência e Emergência Obstétrica; o hospital internou 24.143 pacientes, e realizou 9.274 partos (3.595 normais e 5.679 cesáreos). Uma média de 773 partos por mês. A equipe multiprofissional da Fundação Santa Casa do Pará já realizou 1.271.105 atendimentos e procedimentos.

“Somos uma instituição antiga, mas que quer sempre se manter jovem. Como todos nós, fazendo o necessário para se manter jovem. Se reformando, é o que estamos fazendo hoje. Reformando todo o nosso prédio secundário para torná-lo mais agradável para a nossa população e para todos que trabalham aqui”, disse a diretora técnica assistencial da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), Norma Assunção, que representou o presidente da instituição, Bruno Carmona.

A técnica de Enfermagem Cármen Lúcia Almeida reforça a história de ter nascido na maternidade da instituição onde agora é servidora. “A Santa Casa deu uma alavancada na minha vida. Aqui consegui ser bem sucedida em meus projetos. Meus filhos na faculdade, comprei meu apartamento e a vida continua, com muitas bençãos. A Santa Casa é uma mãezona, aquela mãe que tem um coração gigantesco, um local de muitas realizações e ajudar nossos pacientes é fundamental”, contou.

Para Maria de Nazaré, agricultora de Igarapé-Açu (nordeste do Estado), que é acompanhada na área de reumatologia, no ambulatório da Santa Casa, o hospital é importante no atendimento à população. “Desde que comecei o tratamento aqui estou sendo muito bem acompanhada. Até hoje não tenho nada que reclamar. Os exames que me passaram têm sido bem resolvidos. Hoje vim fazer uma ressonância e tive um excelente retorno em meu atendimento”, elogiou.

Relevância - A comemoração contou com a participação de um diácono católico e um pastor evangélico, além da apresentação emocionante do Coral Saúde e Vida Maria Helena Franco. O pastor Adélcio Martins, que participou da cerimônia, falou da relevância da comemoração pelos 375 anos da Santa Casa. “A história que ela tem no Estado do Pará é presente em nossas famílias, nos atendimentos das pessoas tanto de Belém, como de várias partes do Brasil. Milhares de crianças nasceram aqui, por isso ela é extremamente abençoada pelo trabalho das pessoas em benefício dessa sociedade. Não tenho palavras para dizer o quanto ela é importante para Belém e para todos nós que residimos aqui nesse Estado”, destaca.

Isabel Barreto dos Santos, moradora de Augusto Corrêa, nordeste do Estado, teve seus filhos gêmeos na Santa Casa, após correr sérios riscos de morrer caso não tivesse vindo para a instituição, onde teve um bom atendimento. “Meus filhos Miguel Ravi e Ítalo Miguel, nasceram prematuros de sete meses, e agora estão fazendo seus acompanhamentos no ambulatório de pediatria e graças a Deus e ao corpo de servidores daqui, eles estão indo bem. Aqui eles me atendem muito bem e tem sido uma vitória para mim e no crescimento de meus filhos”.

Henrique Borges, diácono da paróquia Santo Inácio de Loyola, no Icuí Guajará, Ananindeua, participou da cerimônia de aniversário da Santa Casa e relatou o prazer em fazer parte dessa história, porque já fez cirurgias na instituição, e sua filha, quando precisou, foi bem atendida. “Deus faz festa hoje no céu e na terra porque aqui nascem e são restauradas vidas. Restaurar essa vida conforme a vontade de Deus, e realmente salvar a vida, cuidar de vidas é um grande dom que Deus deu para os enfermeiros, para os médicos, para todos que trabalham nessa instituição”.

Bruno Carmona, presidente da Fundação Santa Casa do Pará, diz que os números do hospital são extremamente robustos, por conta de ser um dos maiores hospitais da rede pública de saúde que atende os usuários do território paraense e também de outros Estados do país. "Cumprimos integralmente toda a política de saúde pública determinada pela Sespa, no perfil que nos é destinado. O perfil materno-infantil, mas temos outros serviços de alta complexidade como: transplante de fígado; transplante de rins; terapia renal substitutiva pediátrica; internações e linhas de cuidado para pacientes com doenças clínicas que precisam de internação e doenças cirúrgicas".

História - A instituição teve origem em 1650 com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, uma associação de pessoas leigas que praticavam a caridade, se instituindo no Pará. Por mais de dois séculos a Irmandade construiu asilos, hospícios e cemitérios onde desenvolveu obras de caridade.

Em 1808 agregou ao patrimônio o Hospital Senhor Bom Jesus do Pobres, construído por D. Frei Caetano Brandão em 1787 no Largo da Sé e, no final do século XIX, quando o estabelecimento já não atendia às necessidades da população, começou a ser construído no bairro do Umarizal um novo prédio, inaugurado em 1900 com o nome de Hospital de Caridade da Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Desde 1990, a instituição se tornou um órgão público que integra a administração indireta do Estado, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), que reúne mais de três mil servidores e presta assistência em saúde para a população de todo o Estado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).