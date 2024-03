​Coletivo ​feminino ​promove ​conexão com a ​natureza em Benevides

Um coletivo feminino está fazendo um convite especial para mulheres que buscam momentos de reconexão com a natureza. No próximo dia 23, será realizado um evento com objetivo permitir esse contato com a fauna e flora no Eco trilha Pinheiral, em Benevides, das 9h às 14h. A experiência oferecerá uma série de terapias relaxantes e de bem-estar, incluindo meditação, aromaterapia, toque terapêutico, ginecologia natural e fitoenergética. Além disso, as participantes serão recebidas com um café da manhã especial e terão transporte de ida e volta garantido.​

"Sabemos que nos tempos modernos, a necessidade de se desconectar do caos urbano e se reconectar com a natureza é mais vital do que nunca. Além das terapias, respirar o ar puro, ouvir o canto dos pássaros e deixar que a serenidade do ambiente renove as energias, esse é o objetivo", explica a terapeuta integrativa Késia Carolinne.

O Sítio Pinheiral, que acolherá o evento, é um local voltado ao ecoturismo, com igarapé e fonte de água mineral, além de uma flora ​exubera​nte. Para participar, basta entrar em contato com o coletivo por meio dos números (91) 98761-3554 - Carolinne - ou (91) 98163-9761 - Ana Pinheiro. O valor arrecadado com as inscrições será destinado à manutenção e desenvolvimento de futuras atividades no espaço.

"O convite é daqueles irrecusáveis, uma manhã dentro da natureza e recebendo terapias relaxantes e de bem-estar, cercada pela energia positiva de mulheres em busca de saúde mental", diz Ana Pinheiro, coordenadora da ecotrilha.

Serviço

Vivência para Mulheres

Local: Eco trilha Pinheiral (Benevides), km 1, estrada do Taiassuí

Horário​: 9h às 14h

Inscrição: (91) 98761-3554 - Carolinne - (91) 98163-9761 - Ana Pinheiro