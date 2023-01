CNH Pai D´Égua: confira como jovens de baixa renda podem se habilitar de forma gratuita em 2023

Criado pelo Governo do Estado e destinado à população de baixa renda, o programa CNH Pai D'égua tem como principal objetivo garantir o acesso de jovens maiores de 18 anos à Carteira Nacional de Habilitação de forma totalmente gratuita.

Para se inscrever no programa, os candidatos devem acessar o site do Departamento de Estado de Trânsito (Detran) e fazer o cadastro para preencher uma das vagas disponíveis. Caso seja aprovado, após publicação da lista com o nome dos selecionados, o candidato terá um prazo determinado em edital para fazer a matrícula e abertura do processo RENACH.

O procedimento é obrigatório e deve ser feito presencialmente em qualquer uma das unidades do Detran no Estado, não sendo permitido que o processo seja feito pela internet ou por meio de uma procuração. Caso o prazo estipulado não seja respeitado ou na ausência de algum documento, o candidato será desclassificado.

É importante ficar atento ao prazo de inscrições na CNH Pai D’égua para acompanhar as datas e a divulgação das listas pelo site do Detran.

Desde junho de 2021, já foram emitidas 1.546 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) por intermédio do Programa 'CNH Pai D'Égua'.

As inscrições começaram em setembro de 2021 e as matrículas para iniciar o processo de habilitação foram abertas ainda em outubro. Alguns municípios receberam mutirões de exames teóricos e práticos específicos para o programa, o que ajudou a adiantar centenas de processo. As entregas das CNHs, após a conclusão do processo, iniciaram em junho de 2022.