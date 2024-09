CMN presta apoio logístico no combate a incêndios no sudeste do Pará

O apoio logístico do Comando Militar do Norte (CMN) às ações de combate a incêndios em áreas afetadas da região de Marabá e outros municípios do Pará começou neste sábado (14/9). Por intermédio da 23ª Brigada de Infantaria de Selva presta suporte à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros Militares no combate aos incêndios registrados no sudeste do Pará, como é o caso de Bom Jesus do Tocantins, onde está localizada a Terra Indígena Mãe Maria, uma das áreas mais afetadas no momento.

O apoio consiste no emprego de viaturas de transporte de pessoal e material das equipes dos bombeiros militares e da Defesa Civil; caminhões tanques de água, que abastecem os cestos de aeronaves em apoio a Defesa Civil para o combate ao incêndio em focos de difícil acesso e no rescaldo de focos ao longo da BR-222, eixo de acesso à região; trator de esteira na preparação de aceiros, para a impedir o alastramento do fogo para outras áreas de floresta preservada.

“Estamos fazendo a aproximação de viaturas e equipamentos para prestar o apoio e suporte ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Neste momento temos viaturas de transporte de pessoal, caminhão tanque de água e trator de esteira. Esses equipamentos e essas viaturas vão trabalhar no apoio para fazer o aceiro e mitigar os focos de incêndio na Terra Indígena Mãe Maria”, explicou o coronel Faustino, comandante do 23° Batalhão Logístico de Selva, de Marabá, sobre a atuação do Exército Brasileiro.

Em 24 horas, o apoio dos meios do Exército permitiu o aumento da capacidade dos meios aéreos e terrestres no combate ao incêndio, com mais de 1 km de aceiros realizados, transporte e abastecimento de 24 mil litros de água, reconhecimento de locais de difícil acesso, apoio de abastecimento de combustível dentre outras atividades, demonstrando a capacidade de resposta imediata.

As ações de apoio serão desencadeadas, também, no estado do Tocantins, contando com meios terrestres e fluviais prontos, para garantir a segurança das populações e do meio ambiente amazônico.

O Comando Militar do Norte mantém a 23ª Brigada de Infantaria de Selva, que é uma das Forças de Emprego Estratégico do Exército e Força de Prontidão, com meios preparados para aumentar o apoio à Defesa Civil na área de responsabilidade. Tudo com a finalidade de prestar o apoio necessário às instituições nas esferas federal, estadual e municipal, empregando militares adestrados para atividades dessa natureza.