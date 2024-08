Clube de Observadores de Aves organiza passeio gratuito em trilha ecológica de Marituba

O Clube de Observadores de Aves do Pará (Coapa), grupo formado em parceria com servidores do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) e diversos pesquisadores, realizará no próximo sábado (31) o primeiro evento de observação de aves, intitulado “Vem Passarinhar”.

Esta iniciativa faz parte de uma campanha que busca incentivar pessoas, inclusive crianças, a observação de aves ao longo do percurso de trilhas da região metropolitana de Belém, promovendo a valorização e preservação da fauna local.

O evento, gratuito, acontecerá no Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, localizado no bairro Decouville, em Marituba, das 6h às 9h. Os participantes terão a oportunidade de observar diferentes espécies de aves em seu habitat natural, numa experiência que pretende sensibilizar o público sobre a importância da conservação da biodiversidade na Amazônia.

Após a atividade, será realizada uma roda de conversa com o tema “Conhecendo a Trilha Amazônia Atlântica”, das 9h30 às 10h. O evento é aberto a todos os interessados, e as inscrições podem ser feitas online, sem a cobrança de taxas.

Para facilitar a participação, um ônibus estará disponível para transporte, com saída prevista para as 5h30 do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio), localizado ao lado da entrada do Parque Estadual do Utinga.

Os organizadores também convidam os participantes a contribuírem com o lanche coletivo, trazendo itens de sua preferência para compartilhar durante o evento.