Círio do Acará retoma atividades religiosas nas ruas neste domingo (21)

O Círio de Nazaré do município de Acará saiu às ruas neste domingo (21) para a 75º edição com o tema "Com Maria e José a palavra se fez carne". O tema faz relação com a proclamação do Papa Francisco que declarou 2021 como ano de São José, já que neste o santo completa 150 anos como patrono da igreja.

A estimativa é que quatro mil pessoas participem da procissão. O percurso de aproximadamente quatro quilômetros saiu da Paróquia de São José. Acará é o segundo município em todo o estado a retomar a tradicional procissão com fieis nas ruas.

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré neste terceiro domingo de novembro iniciou com a tradicional celebração da santa missa, no campo espiritual São José, celebrada pelo Bispo Dom José Maria Chaves dos Reis, da diocese de Abaetetuba.

"Estamos nesta linda caminhada com imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que se estenda sobre a sua família e sua casa as copiosas bençãos de Deus, por intercessão da Virgem Maria e do seu Glorioso Amado São José. Em nome do pai, do filho, e do espírito santo te desejo um abençoado Círio", declarou o bispo Dom José Maria, da diocese de Abaetetuba.

Cor temática

A cor temática é amarelo e branco que tem o intuito delembrar a luz de Cristo. A festa de nossa Senhora de Nazaré retorna no ano de 2021 com a tradicional procissão nas ruas. O Círio em Acará é realizado desde o ano de 1946, reunindo cerca de centenas de peregrinos nas ruas do município.

Para que o evento fosse realizado, a coordenação do Círio de Acará seguiu um protocolo para tentar evitar a propagação do novo coronavírus.

"Queridos fiéis católicos, devotos de Nossa Senhora de Nazaré e São José. Nosso bom dia. A nossa alegria neste dia preparado pelo nosso Deus para que estivessemos juntos louvando seu nome com o testemunho de José e Maria, e assim nosso município do Acará amanhece alegre, em festa, em clima de Círio e de muita fé. Por isso, minha gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando, também nas redes sociais, e rezando conosco. Certamente essa comunhão nos faz receber essas bençãos e graças de Deus", declarou o pároco de São José, padre Renan Martins.

O vigário padre Sérgio Gonçalves também deu seus votos de saúde e bençãos para o povo acaraense. “Amados irmãos e irmãs, povo acaraense devoto de Nossa Senhora de Nazaré é com muita alegria que hoje saímos às ruas para demonstrar nosso carinho e nosso afeto, nosso amor e devoção para Nossa Senhora. Desejo a todo povo católico acaraense um feliz Círio, que Maria nossa mãe de Nazaré nos cubra com seu manto e traga muitas bênçãos, saúde e paz para todo o nosso povo”, exaltou.

A procissão foi realizada após reunião liberação dos órgãos responsáveis que foram o Ministério Publico do Estado do Pará (MPPA), Prefeitura Municipal de Acará e Secretária Municipal de Saúde do Acará. A liberação após a queda nos casos de covid-19 no município, e ao expressivo aumento de vacinação no Acará.