Círio de Vigia: governador, vice-governadora e ministro das Cidades participam da romaria no Pará

O tema “Com Maria, Somos Peregrinos de Esperança” da 328ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 no município de Vigia, na Zona do Salgado, nordeste do Estado do Pará, foi traduzido em uma Grande Romaria de cerca de 200 mil pessoas conduzindo a imagem da santa padroeira nesse domingo (14). A demonstração de fé dos devotos e fiéis em geral se estendeu por cerca de horas e terminou com a chegada da procissão ao Santuário Mãe de Deus, no final da manhã, quando, então, dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal, celebrou a Santa Missa, na presença de um público que lotou a igreja. O governador do Estado, Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan e o ministro das Cidades, Jader Filho, entre outras autoridades, participaram da programação do Círio de Vigia.

Pessoas de idades variadas fizeram questão de acompanhar da grande festa religiosa em Vigia, desde as primeiras horas do domingo. Às 7h, frei Nazareno celebrou missa na Comunidade São Sebastião, e, em seguida, teve início o Círio, com devotos seguindo bem de pertinho a Berlinda com a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Por onde a procissão passava, famílias inteiras e pessoas em geral nas casas, estabelecimentos comerciais e nas vias públicas como um todo saudavam a santa. Muita gente se emocionou no momento em que conseguiu avistar a imagem na romaria e fazer suas orações, louvando, pedindo e agradecendo à santa padroeira.

Ao longo da romaria, presidida pelo padre Sivestre Sales, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, os fiéis oraram e entoaram cânticos em homenagem à santa. O Círio teve como percurso a rua São Sebastião, rua Santana de Medeiros, avenida Barão do Guajará, travessa Vilhena Alves, rua de Nazaré, travessa Hilário Cardoso, e rua Professora Noêmia Belém até a Igreja Matriz.

Compromisso com a vida

No trajeto do Círio, houve queima de fogos, chuva de papel picado e muita gente orando em altares organizados na frente das casas. Famílias inteiras participaram da caminhada de fé, ou seja, pais com filhos, inclusive, da chegada da procissão ao Santuário Madre de Deus. Essa Igreja Matriz foi restaurada revitalizada pelo Governo do Estado, com a obra tendo sido entregue em dezembro do ano passado.

"O Círio de Vigia tem uma longa história de devoção, de fé, de amor à Nossa Senhora. Maria está entranhada na vida do povo vigiense. Ela vem como alento, como momento de animação, de renovação do compromisso com a própria vida, porque depois de cada Círio as pessoas voltam para casa com mais vontade de fazer o bem, de ajudar uns aos outros, até de se perdoar, de tomar uma decisão firme para a própria vida. Então, este encontro com a Mãe é motivo de nova vida, de novo vigor, de novo alento", destacou o bispo da Diocese de Castanhal, dom Carlos Verzeletti.

O bispo salientou que ainda este ano, "quando somos chamados a refletir sobre a esperança (referência ao Ano da Esperança) diante do quadro difícil em que nos encontramos em nível nacional e também mundial, de polarizações, de divisões e de brigas, onde se gera no coração de tantas pessoas um sentimento até de desespero, de descrença, como se o mal fosse maior que o bem, Nossa Senhora vem nos dizer que o bem vence o mal sempre, que o bem é maior que o mal".

Jesus Cristo, como pontuou Dom Carlos Verzeletti, veio destruir a raiz de todo o mal que é o pecado. "Só aquele que crê em Jesus, de verdade, que segue os seus passos, consegue se tornar um instrumento de verdadeira mudança, de transformação do mundo. Nós queremos implorar, por ocasião deste Círio, o dom da paz, da harmonia, do diálogo, da reconciliação entre todos, em todos os níveis, pessoal, familiar, social, nacional e mundial".

Milhares de devotos saíram às ruas de Vigia para saudar Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Bruno Cruz / Ag. Pará)

Peregrinos

O governador Helder Barbalho participou do evento religioso. "É um privilégio estar nas ruas de Vigia de Nazaré neste domingo, para junto com os devotos de Maria agradecer à Ela e pedir que continue abençoando todos os lares desta cidade, a todas as famílias, e abençoando o Estado do Pará, como Rainha da Amazônia, fazendo com que todos nós cristãos, devotos de Maria, possamos ter suas bênçãos, termos paz, felicidade, saúde, fraternidade e união entre todos", enfatizou o governador.

O Círio de Vigia também contou a participação da vice-governadora do Estado, Hana Ghassan. Ela ressaltou a importância histórica da romaria como expressão da fé do povo paraense. "Aqui é um dos mais tradicionais círios da história do Pará, e é muito bom a gente poder estar fazendo parte, poder viver esse momento. Quero desejar a todos os lares de Vigia muita paz, união e saúde, e que a gente possa, unidos, crescer cada vez mais na fé de Maria", destacou Hana Ghassan.

Antes e durante a romaria dos fiéis, houve demonstrações de solidariedade entre os participantes do evento, como a do guarda de Nazaré Sandro Farias, voluntário no Círio há 27 anos. Ainda antes de procissão, Sandro ajudou na distribuição de mingau e café aos demais guardas e também aos promesseiros da corda. "É um amor que vem lá de cima, que só nós sabemos o quanto fortalece cada dia mais a gente", declarou.

Há 38 anos como um dos promesseiros da corda no Círio, o motorista Paulo Augusto Rodrigues destacou que essa é um forma de ele agradecer à Virgem de Nazaré pela saúde de sua mãe. "A minha mãe ficou um tempo sem andar. Eu fiz a promessa para Nossa Senhora que se ela voltasse a andar de novo eu estaria aqui para agradecer", revelou, emocionado. Paulo Augusto disse que a fé em Nossa Senhora de Nazaré se fortalece cada vez mais a cada ano. "A fé que a nossa família tem, e que eu tenho, é muito grande. Eu peço muito para que Deus dê um mundo melhor para a gente, para os meus filhos", completou o devoto.

A Festividade do Círio de Vigia de Nazaré prosseguirá até o dia 29 deste mês de setembro. No final da tarde desse domingo (14), às 18h, o Santuário Madre de Deus sediou a Santa Missa, marcando o encerramento das homenagens do dia à santa padroeira do Município de Vigia.

Expressões de fé

A história do Círio de Vigia teve início no ano de 1697, quando o padre jesuíta José Ferreira, em viagem para São Luís do Maranhão, teria conhecido a chamada "imagem milagrosa de Nossa Senhora de Nazaré" na cidade. O registro histórico está na obra "Crônica dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão", escrita por João Bettendorf, também jesuíta. De acordo com o livro, no final do século 17, os devotos da então Vila da Vigia de Nossa Senhora de Nazaré realizavam romarias e novenas em homenagem à santa.

A exposição "Imagens da Devoção" marca este ano a programação cultural do Círio de Vigia. Ela poderá ser visitada em uma das varandas do Santuário Mãe de Deus, com apoio da Prefeitura Municipal, até o começo de dezembro. Esse espaço reunirá registros fotográficos do Círio, crônicas sobre a origem da devoção em Portugal, Vigia e Belém, com ilustrações de imagens criadas por inteligência artificial, além da exibição de mantos da padroeira. Reunirá, ainda, 90 pequenas berlindas confeccionadas por comunidades rurais e urbanas, formando uma instalação artística. Outra instalação vai reproduzir a “lenda do achado” da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em Vigia, em um mangal próximo ao local onde hoje está o Santuário.

Confira as próximas atrações da Festividade em Vigia:

19/09 – 17h – Romaria da Juventude – Saída da comunidade de São Sebastião.

20/09 – 18h – Trasladação do Círio das Crianças – Santuário até o Hospital Municipal de Vigia

21/09 – 7h – Círio das Crianças – saída do Hospital Municipal de Vigia para o Santuário Madre de Deus.

26/09 – 17h – Romaria da Acessibilidade – saída Igreja das Pedras

27/09 – 17h – Encerramento das Peregrinações das Comunidades do Interior – concentração na Igreja das Pedras

28/09 – 6h – Dia da Festa – Santuário Madre de Deus

28/09 – 7h30 – Santa Missa na Comunidade São Sebastião

28/09 – 17h – Saída Romaria do Santuário Madre de Deus

29/09 – 7h – Recírio – Santuário Madre de Deus

29/09 8h – Procissão Recírio – Santuário Madre de Deus

