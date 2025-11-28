Círio de Nossa Senhora da Conceição renova a fé de devotos em Mocajuba

A 171ª edição do Círio de Nossa Senhora da Conceição reuniu milhares de fiéis em Mocajuba, entre moradores e visitantes de municípios vizinhos, nesta sexta-feira (28). A festividade, realizada em homenagem a Padroeira de Mocajuba, traz o tema “Bem-aventurada Virgem Maria, Porta do Céu” para este ano. No próximo domingo (30), será realizada a Romaria da Juventude. Já no dia 6 de dezembro, os pequenos poderão participar do Círio das Crianças. A programação religiosa, que conta com novena e missas, segue até 8 de dezembro.

O trajeto do Círio Terrestre, realizado nesta sexta (28), iniciou com a Santa Missa às 6h30, presidida pelo Pároco Pe. Vicente e os vigários paroquiais Pe. Sílvio Teixeira e Pe. Zenildo. O local da saída foi a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Monte Alegre e segue pelas ruas de Mocajuba, até a matriz.

No próximo domingo (30), será realizada a Romaria da Juventude às 17h. No domingo seguinte, 6 de dezembro, o Círio das Crianças inicia às 17h. A festividade encerra em 8 de dezembro, com missa às 7h, celebrada por Dom Paulo Andreolli – Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Às 12h, haverá leilão e almoço no salão paroquial e novena de benção também às 12h na Igreja Matriz. A missa e procissão de encerramento da festividade será às 17h.

“O Círio da Juventude estará acontecendo no dia 30 de novembro, às 17h. Sairá da Escola Benedita Marilda Braga e é organizado pela Pastoral da Juventude – PJ. Haverá a animação com o DJ Ezequiel e o padre acompanhante será o Pe. Sílvio Teixeira. E após seguirá a Santa Missa com toda a juventude”, diz o padre Sílvio Teixeira da Silva, vigário paroquial de Mocajuba.

As festividades são realizadas de forma simultânea com outras programações da cidade, como jogos no ginásio do município, festas dançantes e apresentações culturais na praça, de acordo com o padre. “Mocajuba é um povo muito devoto, muito religioso. Onde todos tiveram uma educação religiosa excelente, foi passando de geração a geração. A festa faz parte da vida do povo de Mocajuba”, destaca.

“Maria, ao mesmo tempo que nos acolhe com seu olhar de ternura, nos indica Jesus Cristo como nosso redentor, é isso que queremos. Queremos que a festa desperte em todos o desejo de sermos instrumentos de Deus onde estivermos. Seja sinal da presença viva de Deus, que transforma, cura e renova”, pontua o vigário paroquial.

Um dos focos da festividades é despertar no público o desejo de serem instrumentos de Deus onde quer que estejam, a esperança, a paz e o desejo de servir com amor, como explica o vigário: “Nosso desejo é que todos que por aqui passarem na festividade, cresçam ainda mais em sua relação de amizade com Deus, aprendendo com Maria. Por isso, nesta festividade, pedimos que reserve todo dia algum tempo para a sua oração mariana e faça o itinerário da Peregrinação à Porta Santa, a igreja da Matriz.”

Confira a programação

Romaria da Juventude

Data: 30/11

Hora: 17h

Local: Saída da Escola Benedita Marilda Braga

Círio das Crianças

Data: 6/12

Hora: 17h

Local: Saída da Comunidade Nossa Senhora do Rosário

Encerramento da festividade

Data: 8/12

Hora: 7h - Missa celebrada por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém

12h - Leilão e almoço no salão Paroquial

12h - Novena de Benção na Igreja Matriz

17h - Missa e procissão de Encerramento da Festividade

Local: Igreja Matriz de Mocajuba

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades