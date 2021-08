Círio de Nazaré ganhará homenagem da Força Aérea Brasileira pela primeira vez

Este ano, o Círio de Nazaré ganhará, pela primeira vez, uma homenagem da Força Aérea Brasileira (FAB). O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, fará uma apresentação especial na maior manifestação católica do Brasil. A informação foi divulgada pela assessoria da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), nesta sexta-feira (13).

O momento e o local de apresentação do espetáculo das aeronaves A-29 Super Tucano estão em discussão pela diretoria da festa, em conjunto com a Aeronáutica. A previsão é que em setembro datas e horários já estejam definidos.

Na última terça-feira (10), o Comandante do Comando Aéreo Norte - I COMAR, o Major-Brigadeiro do Ar, Maurício Augusto Silveira de Medeiros, recebeu a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para compartilhar os planejamentos e expectativas acerca da apresentação.

"A Força Aérea já participou de diversos eventos do Círio de Nazaré e procurou dar apoio a todas as demandas feitas pela Diretoria da Festa. Nas festividades de 2021, a participação da FAB será ainda maior, pois teremos a presença inédita da Esquadrilha da Fumaça. A vinda do EDA ocorre devido à importância que o Comando da Aeronáutica confere às demandas do povo paraense e tem o intuito de prestigiar a maior manifestação religiosa católica do mundo, principalmente nesse momento difícil que toda a sociedade enfrenta", ressaltou o Comandante do I COMAR.

O encontro contou com a participação do Diretor Geral do Círio, Albano Martins, o Diretor Secretário, Jorge Xerfan, Diretor de Procissões, Mário Tuma Neto, Diretor de Procissões, Franco Marcial Barreto, o Diretor de Evangelização, José Roberto Pereira Damasceno, e com a presença de militares da Guarnição de Aeronáutica de Belém, Subcomandante do I COMAR, Coronel Aviador Alexsandro Oliveira Mendes e do Capitão Capelão Marcelo de Brito Beraldo.

"Recebemos hoje com imensa alegria a notícia da participação da Esquadrilha da Fumaça nas homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. Estamos realizando um sonho antigo de incluir esse espetáculo aéreo a esse evento tão grandioso para o Estado do Pará", declarou Albano, diretor geral do Círio.

A última vez que a Esquadrilha da Fumaça se apresentou na capital paraense foi em 2018, durante o Circuito Norte e Nordeste, evento que reuniu cerca de 40 mil na Estação das Docas.