CIOp registra mais de 900 chamas e redução de trotes em 2021

Ao longo de 2021, o Centro Integrado de Operações (CIOp) registrou 907.014 chamadas e a diminuição de trotes na Região Metropolitana de Belém (RMB). A informação foi repassada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) nesta quinta-feira (13).

O CIOp é o principal meio de comunicação de ocorrências de urgência e emergência na Segurança Pública. “Ao todo, na RMB, foram 907.014 chamadas recebidas pelo órgão que integra as instituições que compõem o sistema de segurança pública do Estado. Deste total, cerca de 82,8% foram atendidas, representando 751.062 chamadas despachadas para viaturas. O restante, 155.952 chamadas são consideradas abandonadas, ou seja, ligações que o usuário ultrapassou o período mínimo de cinco segundos, porém desligou ou a ligação caiu”, repassou a Segup.

Ocorrências

No ano passado, a central 190 registrou em média 62 mil ligações por mês, mais de 2 mil ligações por dia. Destas chamadas atendidas, 267.725 foram ocorrências geradas, despachadas para as viaturas para atendimento. Entre as principais ocorrências estão a perturbação da tranquilidade (35,3%), seguida de desobediência (6,93%), ameaça (4,7%), violência doméstica (3,6%) e mediação de conflito (3,2%).

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressalta as melhorias que o CIOp recebeu nos últimos anos. “Durante a nossa gestão, investimos em tecnologias e tudo que há de mais moderno para atuação no nosso Centro Integrado de Operações. Mudamos também o ambiente de trabalho ampliando a capacidade de recepção de demandas, mas também o número de parceiros que compõem o nosso centro. Temos um prédio mais moderno e adequado para as demandas”, destaca.

Monitoramento nas vias da Grande Belém é permanente (Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará)

Trotes

Das chamadas atendidas 33.958 foram de ligações falsas, popularmente conhecidas por trotes. De acordo com levantamento interno do órgão, de janeiro a dezembro, o CIOp registrou uma média de 2.829 trotes por mês, o que dá uma média de cerca de 94 ligações falsas diariamente na Central 190. Apesar dos números, em comparativo com 2020, no mesmo período, houve uma redução de mais da metade (-56,52%).

Essa redução ocorre a partir da ferramenta própria do sistema de ocorrências e também de orientações à população, pontuou o secretário Ualame. “Reduzimos mais de 50% o número de trotes que o CIOp recebia, devido muito ao trabalho educativo e também se utilizando de tecnologias para que nós pudéssemos atender da melhor forma as demandas que chegam”, explica.

Dentro do sistema Sinesp/CAD utilizado pelo CIOp, o atendente consegue bloquear o número que já está caracterizado como trote por uma hora. Assim abre-se o canal de comunicação para outro usuário que realmente precise acionar o CIOp por meio do 190 e 193.

O CIOp também registra ocorrências provenientes do serviço de videomonitoramento, com 249 câmeras em 28 bairros da RMB, além do Distrito de Icoaraci, Ilha de Mosqueiro e Outeiro. As imagens também podem subsidiar processos e procedimentos investigatórios. No interior do Estado são utilizadas 106 câmeras nos municípios de Capanema, Castanhal, Salinópolis, Santarém, Breves, Marabá, Altamira e Paragominas.

Na Região Metropolitana de Belém, foram registradas 2.381 ocorrências pelo videomonitoramento, o que tem sido decisivo para operações e ações do sistema. Dentre as principais ocorrências estão: pessoas com mandado de prisão expedido (55,8%), veículo roubado (19,7%), veículo furtado (5,8%), ação criminosa (4,8%) e foragidos (3,3%).