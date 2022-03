Cinco bairros de Santarém ficam sem água nesta terça-feira

Cinco bairros do município de Santarém, no oste paraense, vão ficar sem abastecimento de água nesta terça-feira (29). A interrupção no serviço vai atingir os bairros Interventória, Diamantino, Aeroporto Velho, Jardim Santarém e Coab. Começa às 8h e deve se estender até o início da noite, às 19h, por conta de um serviço na rede de água que atende essas localidades.

A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (28), pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que, após os serviços na rede, o abastecimento deve ser normalizado de maneira gradativa. Confira o comunidade feito por meio do Twitter: