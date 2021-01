Duzentos cilindros de oxigênio chegam aos municípios do oeste paraense

Duzentos cilindros de oxigênio enviados pelo Governo do Estado para os municípios da oeste paraense já foram recebidos pelas secretarias municipais de Saúde daquela região e estão disponíveis para uso. Até a sexta-feira (29), o número de tanques deve chegar a 500, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Os cilindros entregues foram catalogados e periciados. Ao todo, dez cidades receberam os equipamentos nesta quarta-feira (27): Alenquer, Curuá, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Terra Santa e Belterra.

Para o adjunto de gestão administrativa da Sespa, Ariel Barros, a ação minimiza a possibilidade de ocorrer falta de oxigênio na região, especialmente nos municípios que já estavam sem estoque ou na rede hospitalar de gases.

"Todos os nossos hospitais regionais são dotados de oxigênio e rede de gases. A ação facilita a logística para o reabastecimento dessas unidades de saúde”, avalia

As entregas, segundo a diretora do 9º Centro Regional de Saúde (CRS), Aline Cunha, levaram em consideração as principais rotas de acesso às cidades.

“Nós recebemos ontem todos os cilindros e os equipamentos foram entregues com o auxílio de lanchas e por via terrestre, com escolta da Polícia Militar. Estamos orientando os gestores municipais para que eles consigam agir também de forma preventiva para evitar novos casos de desabastecimento”, explicou.