Chuvas na região metropolitana de Belém vão continuar até o fim do ano

Até o fim do ano, vai continuar chovendo na região metropolitana de Belém e em quase todo o Pará. E, neste mês de outubro, as chuvas seguirão acima da média climatológica na maior parte do estado. É o que aponta o levantamento realizado pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Sustentabilidade (Semas). Segundo o meteorologista Saulo Carvalho, essa condição tem persistido desde o primeiro semestre e há grande probabilidade de se estender até o fim do ano, prolongando o cenário de nebulosidade e chuvas no estado.

Na porção norte do Pará, as chuvas deverão oscilar entre 50 e 200 milímetros. Na porção sul, onde o período chuvoso se inicia este mês, o índice de precipitação atingirá acumulados de até 250 mm. Por outro lado, na região do Baixo Amazonas as chuvas permanecem dentro do considerado normal, com chuvas entre 50 mm e 150 mm. De acordo com o núcleo de hidrometeorologia da Semas, a água continua quente no oceano Atlântico, o que aumenta a emissão de umidade para a atmosfera, causando as chuvas constantes no Pará. Em outubro, esta situação está ainda mais acentuada do que no mês anterior, o que deverá aumentar as chuvas até no sul do estado, região onde normalmente não cai muita chuva neste período do ano.

Saulo Carvalho disse ainda que o oceano Pacífico Central persiste com anomalias de temperatura da superfície do mar abaixo da média. No entanto, é a temperatura acima da média das águas do Oceano Atlântico Equatorial a maior responsável pelo excessivo fluxo de umidade que tem favorecido chuvas frequentes ao longo do período menos chuvoso, inclusive na porção sul do Pará, onde chove pouco nessa época do ano.