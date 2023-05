Chuvas fortes provocam longo congestionamento na Transamazônica, em Itaituba

Um longo congestionamento de caminhões é registrado na tarde desta sexta-feira (12) na BR-230, a Transamazônica, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Nas redes sociais, circula a informação de que as filhas ultrapassam os 10 km, o que não foi confirmado por nenhuma fonte oficial.

Os transtornos começaram a ser registrados após as fortes chuvas que caíram na região, nos últimos dias, e afetaram um trecho da via que dá acesso ao porto público e não é pavimentado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local para orientar o trânsito. Por causa do congestionamento, as operações portuárias ficaram prejudicadas.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Itaituba decretou ​​estado de emergência no município nesta quinta-feira (11). “Mais de 200 milímetros registrados em cerca de 12 horas de chuvas, uma das maiores dos últimos 10 anos, causando alagamentos de ruas, deslizamentos e deixando famílias desabrigadas ou desalojadas”, diz o comunicado.

“Equipes da prefeitura, Seminfra, Defesa Civil, trabalham para ajudar a amenizar as perdas e danos causados a moradores pelo grande volume de águas. Diante da situação, o prefeito Valmir Climaco decretou agora há pouco estado de emergência no município”, alertou a prefeitura.