Chuvas de março na Grande Belém serão diárias e moderadas, prevê Inmet

O mês de março iniciou com forte chuva na Região Metropolitana de Belém (RMB). Talvez para alguns paraenses que moram na capital e cidades vizinhas tenha sido difícil levantar da cama na terça-feira (1º) de Carnaval. A tempestade também pode ter trazido prejuízo a outras pessoas, pois em alguns desses municípios foram registrados pontos de alagamento, que sempre causam transtornos. A previsão do tempo indica que nos próximos dias, as chuvas moderadas e fracas devem incidir todos os dias sobre a Grande Belém.

A partir desta quarta-feira (2), a Região Metropolitana de Belém deve voltar a ter sol, prevê o meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O especialista destaca que o tempo ficará com características de céu nublado e sol escondido entre nuvens, evoluindo por vezes durante a noite com chuvas fracas e moderadas. “Mesmo assim, a tendência é que o mês seja bastante chuvoso, principalmente, na Região Metropolitana de Belém”, afirmou o meteorologista.

O maior volume de chuvas “severas” deverá ocorrer no oeste do Pará, abrangendo municípios como Santarém, Itaituba, Monte Alegre, Óbidos e Aveiro, afirma o especialista. “Os dias 3, 4 e 5 deste mês terão muitas chuvas. Algumas áreas pontuais do Baixo Tocantins voltarão a intensificar a atividade dos fenômenos meteorológicos, causando chuvas intensas. A Grande Belém poderá ter chuvas pontuais em áreas isoladas até os dias 5 e 6 de março”, comentou.

José Raimundo Abreu explica que o fenômeno meteorológico é provocado quando a zona de convergência do Atlântico Sul está alinhada desde o sudeste do Amazonas, atravessando o sul do Pará: “É o principal fenômeno ativo que está causando as chuvas. Com a junção da alta da Bolívia e do vórtice ciclone de altos níveis, as chuvas intensificam, principalmente, no sul e sudeste paraense, assim como no Baixo Tocantins”.

No primeiro dia do mês, o escoamento das nuvens em altos níveis atingiu também o litoral do Pará, abrangendo os municípios de Salinas, Marudá, Marapanim, Curuçá e áreas arredores, inclusive Soure e parte da ilha do Marajó. Na região do Baixo Tocantins, tais como as cidades de Cametá e Abaetetuba, as chuvas prevaleceram durante a noite. Em Moju, Acará, Tailândia e municípios arredores o índice pluviométrico atingiu volume superior a 60 mm.