Chuvas com marés altas começam a partir do dia 19 de março no Pará

A partir de 19 de março, os paraenses devem ter muita atenção o fenômeno das marés altas, porque ele vai estar atrelado a chuvas fortes até o dia 24 deste mês, de acordo com previsão do 2º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sediado em Belém. O meteorologista José Raimundo Souza, que integra o 2º Disme, informou nesta quarta-feir (1º) que no Porto de Belém deverão se registradas marés altas nos dis 3, 4, 5 e 6 deste mês. "Mas, do dia 19 até o dia 24, basicamente, deverão ocorrer marés altas e chuvas fortes da tarde para a noite nesse período do mês", destacou. A Grande Belém deverá contar com temporais e chuvas de até 24 horas de duração.

Pela Tábua das Marés, elaborada pela Marinha do Brasil, em Belém, será de 3.4 metros de altura a maré no dia 19; de 3.5 metros no dia 20; de 3.6 metros no dia 21; 3.5 metros no dia 22; 3.6 metros no dia 23 e de 3.5 metros no dia 24. Em Salinas, no nordeste do Pará, as marés altas previstas são para:

Março será um mês bem chuvoso no Pará, com trovoadas em Belém

De acordo com levantamento do Inmet, em fevereiro, a Grande Belém atingiu a média prevista para o mês, de 434 milímetros. No dia 12, houve chuva com 58,8 milímetros, provocanda alagamento na área de incidência do rio Uriboca, em Ananindeua. A temperatura máxima, em dias com Sol, foi de 33,3°C, e, nos dias com chuva, de 27 a 28°C. A temperatura mínima variou entre 22 a 24°C. No dia 4 de fevereiro, a temperatura mínima registrada foi de 22°C, a menor do mês.

No Para, fevereiro foi um mês chuvoso, e a maior concentração de chuvas ocorreu na região da Transamazônica, com registro de incidência de 120 milímetros em menos de 12 horas.

Em função da Zona de Convergência Intertropical, que gera nuvens de chuva, março terá céu encoberto, chuvas e até temporais (chuvas com ventos fortes) na Região Metropolitana de Belém. A média de preciptações pluviométricas do mês é de 506.3 milímetros. Haverá dias com 12 e até 24 horas de chuva, e na maioria dos dias serão chuvas pontuais na Grande Belém. A temperatura máxima irá variar de 31 a 33°C e mínima de 22 a 24°C.

"O Pará terá um mês chuvoso, com aumento gradativo a partir da segunda semana, variando de 230 milímetros na faixa dos 400 milímetros; em Salinas e no Marajó, a incidência das chuvas será na faixa de 500 milímetros", afirmou José Raimundo Souza, do Inmet.

A temperatura irá variar entre 31 a 33,5°C, a máxima, e de 21 a 25°C, a mínima, e, nos dias com o céu encoberto, a máxima será entre 27 a 31°C e, mínima, de 21 a 24,5°C.



Confira as marés altas na 2ª quinzena de março:

Porto de Belém

19/03

22h02 - 3.4 metros

dia 20

10h38 - 3.3 metros

22h53 - 3.5 metros



dia 21

11h24 - 3.5 metros

23h36 - 3.6 metros

Dia 22

12h08 - 3.5 metros

Dia 23

00h23 - 3.6 metros

12h36 - 3.5 metros

Dia 24

01h11 - 3.6 metros

13h15 - 3.5 metros

Dia 25

01h47 - 3.4 metros

13h51 - 3.3 metros

Ilha do Mosqueiro

Dia 19

09h19 - 3.4 metros

21h26 - 3.7 metros

Dia 20

10h04 - 3.7 metros

22h11 - 3.9 metros

Dia 21

10h53 - 3.8 metros

22h58 - 4.0 metros

Dia 22

11h28 - 3.9 metros

23h41 - 4.0 metros

Dia 23

1202 - 3.9 metros

Dia 24

00h19 - 3.9 metros

12h39 - 3.8 metros

Dia 25

00h56 - 3.7 metros

13h08 - 3.6 metros

Dia 26

01h36 - 3.5 metros

13h39 - 3.5 metros

Dia 27

14h15 - 3.3 metros

Fundeadouro de Salinas:

Dia 19

05h54 - 4.7 metros

18h06 - 5.1 metros

Dia 20

06h47 - 5.1 metros

19h00 - 5.3 metros

Dia 21

07h30 - 5.3 metros

19h49 - 5.5 metros

Dia 22

08h06 - 5.4 metros

20h28 - 5.4 metros

Dia 23

08h45 - 5.4 metros

21h02 - 5.3 metros

Dia 24

09h13 - 5.2 metros

21h39 - 5.0 metros

Dia 25

09h43 - 5.0 metros

22h09 - 4.7 metros

Dia 26

10h11 - 4.7 metros

22h47 - 4.3 metros