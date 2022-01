Chuva torrencial no município de Monte alegre afeta mais de 450 famílias

As chuvas na região oeste do Pará seguem castigando os municípios. No município de Monte alegre, no dia 12 de janeiro, um temporal com duração de 10 horas resultou em alagamentos em diversos pontos da cidade, pelo menos 450 famílias foram afetadas, segundo o que informou a Defesa Civil local.

Os bairros mais afetados foram Planalto, Pajuçara e Curintanfã, onde muitas casas foram invadidas pela água. Uma delas ficou parcialmente destruída. Já na zona rural, uma residência também teve a estrutura comprometida, os estragos resultaram no isolamento de 10 comunidades na Região do Açaizal, ou seja, cerca de 350 famílias não conseguiram se deslocar depois do temporal.

“As famílias das casas que tiveram muitos prejuízos na estrutura foram remanejadas. Em Curintanfã eram oito famílias que estavam em área com risco de desabamento, mas um trabalho paliativo foi feito para a proteção. Essas famílias estão inscritas no programa ‘Sua Casa’ e estamos esperando apenas essa entrega para que eles possam sair dessa desse espaço”, disse Leomar Araújo, coordenador da Defesa Civil do município de Monte Alegre.

O ‘Programa Sua Casa’ deve atender 100 famílias no município.

Trabalhos de recuperação

Na quinta-feira a prefeitura do município iniciou os trabalhos de recuperação das vias na região do açaizal, já houve a reconstrução da ponte que liga a comunidade à zona urbana. Além deste serviço, os trabalhos no bairro de Pajuçara e Curintanfã para a manutenção de vias públicas estão em execução, de acordo com a gestão municipal.