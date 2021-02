Chuva deve durar o dia inteiro em Belém; previsão é de muita água até o começo de março

A chuva que atinge Belém desde a madrugada desta terça-feira (16) não deve dar trégua para o belenense até o fim do dia. De acordo com o site Climatempo, o clima predominante é o de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Segundo o site, até o próximo dia 1º de março a população pode esperar muita água.

Para hoje, na capital paraense, a temperatura mínima é de 23º e máxima de 28º, com probabilidade de chuva a qualquer horário.

Pará

Já em diversas localidades da região nordeste e sudeste do Pará, o Climatempo alerta para o alto risco de temporais nesta terça, acompanhados de raios e ventos fortes, com volumes elevados de chuva. Em Marabá, por exemplo, o volume de chuva chega a 108.2 mm. Para amanhã (17), a previsão se repete.

Trânsito

