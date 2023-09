Chuva de granizo é registrada no município de Placas, no Pará

Uma chuva de granizo foi registrada por moradores do município de Placas, na região oeste do Pará, na quinta-feira (21). O fenômeno surpreendeu muita gente, fazendo com que pessoas em idades variadas registrassem a novidade em fotos e imagens de celular.

O meteorologista José Raimundo de Souza, do Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou, nesta sexta-feira (22), em toda essa região do Estado ocorreram, na quinta-feira, chuvas e ventos fortes. As chuvas acabam contribuindo para a queda da temperatura. Esse tempo chuvoso, que deve se estender por este final de semana, é provocado uma linha de instabilidade, com nuvens cumulonimbus (de chuvas fortes) que abrange o oeste, o sudoeste, a Grande Belém e a região do Arquipélago do Marajó. Essa linha de instabilidade é trazida pela circulação de ventos.

Uma moradora em Placas, ao constatar a chuva de granizo, segurando algumas pedras, exclamou: "Gelo, só gelo. Chuva aqui no Boqueirão, chuva abençoada". A chuva de granizo começou por volta das 15h, tendo sido veriicada no Travessão do Arrependido, km 221, uma região marcada agricultura familiar.

Informações da região dão conta que, este ano, no período do inverno, não foi registrada chuva de granizo na região do Xingu, ou seja, na rota da rodovia BR-316. Muitos moradores da área rural de Placas tiveram, então, a oportunidade de, pela primeira vez, observar uma chuva de granizo.