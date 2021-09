Chocolate produzido com amêndoas de Novo Repartimento, no Pará ganha concurso de melhor do Brasil

O Pará atualmente é o principal produtor de cacau do país, o estado já detém o título há 2 anos consecutivos, e consequentemente a produção de iguarias derivadas do fruto e especialmente da amêndoa. O chocolate artesanal feito com a amêndoa de cacau, produzida no município de Novo Repartimento, venceu o prêmio CNA Brasil Artesanal 2021, através das receitas da chocolateira premiada, Priscila França Rosendo, de São Paulo que adquiriu o cacau cultivado no assentamento Tuerê pelo produtor Francisco Cruz, de 34 anos.

Além dessa premiação, o Pará esteve representado entre os melhores chocolates artesanais do Brasil no Cacauway, da chocolateira Hélia de Moura, que ficou com o sétimo lugar. Todos os finalistas receberam certificado de participação. O anúncio dos vencedores foi feito na última semana, no dia 14 de setembro, por meio de uma transmissão virtual.

“Esse chocolate foi feito a partir da amêndoa de cacau produzida em um assentamento da Amazônia. É resultado de muito trabalho e muita pesquisa. Estou muito feliz”, afirmou Priscila França.

As amostras de chocolates passaram por etapas eliminatórias e classificatórias: análise técnica, degustação às cegas e julgamento da história do produto, segundo informações divulgadas na página virtual da CNA.

Em 2019, o cacaueiro do assentamento Tuerê participou do Salão de Paris por conta da amêndoa produzida na sua propriedade. Desde então, a iguaria produzida no assentamento esteve presente em vários outros concursos nacionais e internacionais como o Chocolate Alliance, que aconteceu em novembro do ano passado em Seattle, nos Estados Unidos, e no Prêmio Bean-to-bar Brasil, um dos maiores concursos nacionais desse nicho de mercado e destaca a produção sob o método Bean-to-bar ou amêndoa em barra, que é a amêndoa em barra sem processos industriais.