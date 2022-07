Chocolat Xingu: segundo dia de festival tem debates sobre a produção de cacau; veja fotos

Feira e Ateliê do Chocolate, Cozinhas Kids e Show, palestras, debates, além de compra e venda de produtos fizeram parte do segundo dia do Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Transamazônica, o Chocolat Xingu, que ocorre em Altamira até este domingo (3), no estacionamento do Centro de Eventos da cidade.

O auditório Sustentabilidade foi palco dos principais debate do dia, entre eles, “Futuro do cacau no Pará”; “O cacau no Brasil e no mundo”; “Ameaças para o cacau com pragas e doenças”; “IGs, selos e marcas fazendo a diferença na valorização do cacau” e “Negociando com o comércio”, reunindo palestrantes renomados a nível regional, estadual, nacional e internacional, como Fernando Mendes (Ceplac), Cley Gordon (EUA), Paulo Albuquerque (Ceplac), Marcia Tagore (Governo do Estado) e Jedielcio Oliveira (CEPOTX), que compartilharam suas experiências com o cacau.

Para o representante da Central da Produção Orgânica da Transamazônica e Xingu (CEPOTX), Jedielcio Oliveira, o cacau é uma alternativa de renda e sustentabilidade para Altamira e região, a partir do sistema organizacional da coletividade. “Produzir, comercializar e exportar é um processo burocrático que requer mudanças de hábito, para atender os critérios dos compradores nacionais e internacionais, mas é possível viver bem com o cacau em Altamira e na Transamazônica, trabalhando junto com os associados e respeitando o meio ambiente”, ressalta Oliveira.

O Chocolat Xingu é realizado por meio de uma parceria entre a prefeitura de Altamira com o governo do Pará, e foi aberto na última quinta-feira (30). O evento tem a finalidade de incentivar o desenvolvimento da região, por meio da bioeconomia com o uso sustentável das produções locais, gerando a economia sustentável, e busca apresentar para o Brasil e o mundo a força da produção do cacau e do chocolate da Transamazônica, maior região produtora de cacau do Brasil.