Chocolat Xingu 2022 apresenta força da maior região produtora de cacau do Brasil

Mais de 40 mil pessoas compareceram aos quatro dias do festival Chocolat Xingu 2022, em Altamira, no sudoeste do Pará. O evento proporcionou uma série de negociações entre produtores da região, além de empresas nacionais e multinacionais, que sinalizaram positivamente para a qualidade da produção da Transamazônica e Xingu, expostas em 127 produtos e serviços.

Segundo o empresário Marco Lessa, CEO do Chocolat Festival, o resultado do evento foi inovador na cidade de Altamira. “O município está oficialmente no circuito dos festivais, porque a gente estará agora muito mais integrado, vamos levar amêndoa para os outros festivais do Brasil, e trazer chocolatier para cá. A cada modelo de evento vamos fazendo ajustes, mas esse atendeu todas as expectativas", afirmou.

Verônica Preiss, produtora rural da cidade de Brasil Novo, no dudoeste paraense, participou do evento e disse que também ficou surpreendida com a grandeza do Chocolat Xingu 2022. “Eu não estava preparada para o tamanho desse festival. Nesses quatro dias de evento vendi quase todo meu chocolate. Para o próximo, vou preparar mais produtos porque sei que vou vender tudo novamente e, desta vez, estarei preparada”, antecipou.

O prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, um dos realizadores do festival, afirmou que a região Transamazônica precisa ser celebrada nos 50 anos de inauguração do primeiro trecho da rodovia, que é de suma importância para ligar o Brasil ao Xingu. “Precisamos caminhar juntos para continuar avançando. Nós não sabíamos direito o que seria o festival porque não tínhamos experiência, agradeço a toda equipe da Sedap do Governo do Estado por nos ajudar a realizar este primeiro evento”.

“Altamira junto com a Transamazônica e os municípios ingressam neste cenário do chocolate e do cacau internacional com o pé direito. Nós seremos mais fortes se trabalharmos juntos. Dos dias 15 a 18 de junho de 2023 nos encontramos novamente com este festival grandioso”, finalizou o prefeito