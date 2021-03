Chegam mais 67 mil vacinas ao Pará; prioridade será a Região Metropolitana

Chegou, esta madrugada (3), mais um lote de vacinas contra à covid-19 ao Pará. O desembarque ocorreu por volta das 3h no Aeroporto Internacional de Belém. Essa é a sexta remessa recebida pelo Pará, contabilizando 481.040 doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. Veja as imagens da Agência Pará:

Ao todo, a remessa contendo 67 mil doses da Coronavac permitirá que seja montada uma estratégia de imunização para garantir que essa região, que representa o maior percentual de contágio do Estado e o maior nível de demandas por leito, possa ser priorizada. A ideia do Governo Estadual é "construir uma barreira imunológica e evitar que outras regiões do estado sejam atingidas".

Atualmente, o Pará é o 9º estado que mais vacina contra a Covid-19 no país, de acordo com dados divulgados neste final de semana pelo Consórcio de Veículos de Imprensa.

Até o dia 30 de março, o Pará deve receber 1,5 milhão de doses de imunizantes contra a Covid-19.

Mais vacinas - O governador Helder Barbalho negocia a aquisição de doses da vacina russa utilizada na prevenção da Covid-19. A informação foi divulgada no domingo (28) em um vídeo postado pelo governador nas redes sociais. A Sputnik V é produzida no Brasil pela farmacêutica União Química.

Calendário de chegada ao Pará dos lotes de vacinas já enviados pelo Ministério da Saúde:

- 18 de janeiro: 173.240 doses da CoronaVac/Sinovac

- 24 de janeiro: 49 mil doses da Oxford/AstraZeneca

- 25 de janeiro: 29.200 doses da CoronaVac/Sinovac

- 06 de fevereiro: 64.400 doses da CoronaVac/Sinovac.

- 24 de fevereiro: 98.200 doses da CoronaVac/Sinovac (37.200) e Oxford/AstraZeneca (61 mil).

- 03 de março: 67.000 doses da CoronaVac/Sinovac.