Chaves, no Marajó, terá Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas

O Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Chaves, na ilha do Marajó, será reconstruído em breve. Na manhã de segunda-feira (23), o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), Abraão Benassuly, e o prefeito de Chaves, José Ribamar da Silva, assinaram termo de cooperação técnica para reconstrução e de adequação do porto. "Assim como os demais terminais hidroviários que estão sendo reconstruídos no Marajó, o terminal de Chaves será moderno e vai beneficiar toda a população. Vai facilitar o escoamento da produção e desenvolver o turismo da região. Será um investimento de quase R$ 4 milhões por parte do governo do Pará", disse o presidente da CPH, Abraão Benassuly. A obra também vai proporcionar mais conforto e segurança aos usuários.

Assim como os demais terminais construídos ou reformados pela CPH, o porto de Chaves deverá contar com cadeiras confortáveis, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro. Já a obra naval contemplará a instalação de rampa metálica coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de passageiros, equipamento que atual terminal não possui. O porto será construído com base nas normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O prefeito de Chaves, José Ribamar Silva, disse que o terminal vai ajudar no desenvolvimento econômico do município e facilitar a atividade dos barqueiros que fazem a travessia diária entre municípios. O município de Chaves fica localizado no arquipélago do Marajó e possui cerca de 24 mil habitantes, tendo como as principais atividades econômicas a pesca, pecuária e agricultura.