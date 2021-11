Centro Especializado de Atendimento a covid-19 é inaugurado em Santarém

Esta quarta-feira (3) foi marcada pela inauguração oficial do Centro Especializado de Atendimento Covid-19 de Santarém, que funcionará dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município. O espaço assume parte do fluxo antes oferecido pelo Hospital de Campanha de Santarém, passando a receber pacientes com a doença transferidos dos municípios da região oeste do Pará, Baixo Amazonas e Tapajós. Além de ser porta aberta para os santarenos que precisarem do primeiro atendimento.

Um ato simbólico de inauguração do centro especializado ocorreu por volta das 15h com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, o prefeito do município, Nélio Aguiar, e outras autoridades estaduais e municipais. O governador e o prefeito observaram os dois isolamentos disponibilizados para covid e, por fim, se despediram da equipe plantonista da Unidade.

O espaço direcionado para atender os pacientes positivados tem capacidade para 20 leitos. Desses, 16 são clínicos e 4 são de estabilização. As transferências ocorrem via Sistema de Regulação Estadual (SER), o que garante assistência do Governo do Pará à população de Santarém e região.