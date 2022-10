Católicos comparecem a missa em O Liberal em dia de eleição

Este domingo é dia de eleições em todo o Brasil, mas também é dia de missa para os católicos. A tradicional celebração dominical realizada nas instalações do jornal O Liberal ocorreu normalmente durante a manhã. Mesmo em um dia tão movimentado, alguns fieis fizeram questão de comparecer a missa no principal dia para a democracia brasileira.

“A missa de domingo faz parte da liturgia da igreja, faça chuva ou faça sol. Claro, em época em que a sociedade irá escolher seus governantes, desejamos que as eleições corram bem e pedimos por isso durante a missa”, disse Cláudio Pighin, padre que celebrou a missa.

Para o sacerdote, é preciso que as pessoas, assim como os candidatos que serão eleitos, se preocupem menos em ter aplausos e elogios e mais com a ação em benefício de todos.

“Creio que neste contexto de eleições coisas como engajamento, aplausos e sorrisos são exigidos. Mas isso não é o importante. Precisamos promover o bem do povo de Deus”, comenta o sacerdote.

As missas em O Liberal são realizadas todos os domingos às 11h. Nas terças-feiras, sempre às 15h30, ocorre a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As celebrações são abertas ao público.