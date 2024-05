Castanhal se mobiliza para ajudar o Rio Grande do Sul

Comunidade, escolas, supermercados, igrejas, Defesa Civil, rede de postos de combustível e outras instituições de Castanhal, região nordeste do estado, se unem para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul. No final da tarde de quinta-feira (09), a primeira carreta com doações saiu do município em direção ao estado atingido pelas chuvas.

Em quatro dias de campanha de doação amplamente divulgada nas redes sociais, Castanhal arrecadou 200 fardos de alimentos, 351 cestas básicas, 74 fardos de ração, 194 fardos de material para higiene, oito colchões, 14 caixas de medicamentos no valor de 50 mil reais e mais de 17 mil unidades de água mineral.

De acordo com a Benedita de Nazaré do Espírito Santo, gerente administrativa do posto de combustível, local onde se concentram todas as arrecadações, está prevista para segunda-feira (13) a saída de mais duas carretas para o Rio Grande do Sul.

“Ontem quando saiu a primeira carreta foi muito emocionante. Na segunda-feira estamos com a programação para saírem mais duas carretas. Nosso posto está aberto 24h para receber as doações”, informou a gerente.

A todo momento pessoas param seus carros com as doações. O caminhoneiro Denison dos Santos entregou duas sacas de ração.

“Eu estou mobilizando a todos que conheço. Minha doação de hoje é para os cachorrinhos. Fiquei muito sensibilizado com tudo, mas a situação dos animais apertou meu coração. Eu também coloquei meu caminhão a disposição para levar os donativos ao Rio Grande do Sul e até a ajuda no combustível se for necessário”, disse o caminhoneiro.

A estudante Maria Clara Santana, mobilizou a família e os amigos para a doação de água mineral. “Graças a Deus tem muita gente se unindo para ajudar. Conseguimos fazer arrecadação de dinheiro entre amigos e parentes para comprar os pacotes de água mineral. Mesmo estando tão longe me sinto tão perto e sentimos a dor dos nossos irmãos”, falou a estudante.

Material

De acordo com a gerente do posto de combustível, as doações mais urgentes no momento são os colchões e material de higiene.

“Nós estamos o tempo todo em contado com as pessoas que estão organizando os abrigos e fomos informados que roupa não está mais sendo tão necessário doar. Eles estão precisando muito de colchões, água e material de higiene pessoal”, explicou Benedita de Nazaré.

Doações para as pessoas com deficiência

Uma universidade particular de Castanhal arrecada doações voltadas para as pessoas com deficiência física. O coordenador da instituição, Alexandre Martins, explica que o trabalho está sendo organizado pelo projeto Ação Solidária Acadêmica (ASA).

“Temos esse projeto social que é rede de apoio para pessoas com deficiência de Castanhal e por isso a nossa mobilização entre os professores, alunos e parceiros está voltada para essas pessoas que necessitam muito de ajuda assim como todos do Rio Grande do Sul”, observou Martins.

Serviço

Locais de doação 24h

Posto Pombal: BR 316, na entrada da vila do Apeú, Castanhal

Sindicato Rural de Castanhal: Cristo Redentor, Castanhal