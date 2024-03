Castanhal: 1º Festival do chocolate ‘Minha querida Páscoa’ encerra neste domingo

O 1º Festival do chocolate “Minha querida Páscoa”, termina neste domingo (31). A festa do chocolate é realizada na praça do Cristo Redentor e teve início no último final de semana. A “Minha querida Páscoa” é realizado por meio do projeto “Meu querido Natal” da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

A praça ganhou decoração sustentável de páscoa com muitos coelhos e ovos colorido produzidos com garrafas pets, da mesma forma como são feitas as decorações do Meu Querido Natal.

Mas o que chama mesmo a atenção, principalmente da criançada são as atrações culturais com muita música infantil e brincadeiras com palhaços. Como explica a coordenadora do projeto, Tayana Faro.

“Para este último final de semana do projeto vamos ter novamente uma programação cultural voltada para as crianças com palhaços, personagens infantis, música, dança, gincanas e pintura facial. Ou seja, brincadeira é o que não vai faltar para deixar a Páscoa inesquecível”, disse a coordenadora.

Chocolate

E é claro que não pode faltar o chocolate que são comercializados por empreendedores que fazem parte do projeto “Mãos que criam”, da Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Serviço (Semics).

“Contamos com 23 artesãos que vão expor seus todos os tipos de doces, bolos, tortas e bombons de chocolate, além de pães de rosas e chop. Então, teremos uma variedade de gostosura e de coisas bonitas como outros tipos se artesanatos”, explicou Tayana Faro que contou ainda.

“O projeto é novo e para a estreia já fazemos uma avaliação super positiva que entra de vez no calendário de eventos do município. Fomos muito bem acolhidos pela população”, disse.

Serviço

Minha Querida Páscoa

Local: Praça do Cristo Redentor.

Dias: 30 e 31 de março

Horário: A partir das 17h