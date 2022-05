Caso juíza Monica de Oliveira: juiz João de Oliveira concede entrevista exclusiva sobre o caso

O juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, marido da juíza Monica de Oliveira, encontrada sem vida dentro do carro no dia 17 deste mês, em Belém, se apega à memória da esposa para enfrentar o período de luto. Para ele, a história de vida da paraibana, tanto profissional quanto pessoal, deve ser lembrada com respeito, assim como fizeram seus conterrâneos no dia do enterro em Barra de Santana, na Paraíba, demonstrando o carinho e admiração pela magistrada.

VEJA MAIS

“Nada mais tem a ser dito, apenas viver o luto. O que é importante para mim é fazer justiça com minha mulher”, diz o juiz ao referir-se à trajetória inspiradora de Monica, sobretudo no meio do judiciário brasileiro. O magistrado participou do enterro da juíza, que ocorreu no dia 19, em sua cidade natal. No município com mais de 8 mil habitantes, há cerca de 40 quilômetros da capital Campina Grande, poucas pessoas foram vistas nas ruas naquele dia.

A morte de Monica foi considerada pelos moradores de Barra de Santana como a maior tragédia da cidade. Por ser um município considerado pequeno, quase todas as famílias se conhecem na região, inclusive a família juíza. Como forma de homenageá-la, a Câmara Municipal de Barra de Santana foi reservada para uma parte do velório, reunindo parentes, amigos e colegas da Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte, estado onde ela trabalhou.

VEJA MAIS

O procedimento do inquérito do caso encontra-se em segredo de Justiça, segundo informou o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Por meio de nota, a Polícia Civil do Pará comunicou que “realizou, dentro das suas atribuições legais, diligências referentes ao caso, como o registro da ocorrência e a requisição de perícias. O caso foi remetido ao Poder Judiciário, que é o responsável por dar sequência à apuração, com a adoção das medidas cabíveis conforme legislação pertinente ao órgão.

Quem foi a juíza Monica de Oliveira

Monica de Oliveira, 46 anos, se formou no curso de direito na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), sendo aprovada como juíza nos estados do Ceará e, em seguida, no Rio Grande do Norte. A juíza casou-se em julho de 2021, com o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém. Ela deixou dois filhos, um adulto e uma adolescente, do primeiro casamento.