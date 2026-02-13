Caso de meningite é confirmado em Nova Timboteua, no Pará

Um caso de meningite foi confirmado no municípío de Nova Timboteua, no nordeste paraense. A confirmação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do município, por meio de nota informativa publicada na conta oficial da prefeitura do município no Instagram. Segundo o comunicado, o paciente foi diagnosticado no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém, onde permanece internado sob acompanhamento médico.

Desde a confirmação do diagnóstico, a Secretaria Municipal de Saúde está adotando todas as medidas necessárias de cuidado, prevenção e monitoramento, incluindo o acompanhamento de familiares e de pessoas que tiveram contato próximo com o paciente, conforme os protocolos das autoridades de saúde.", diz a nota.

Sintomas da meningite

Conforme destacado como seviço pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Timboteua, entre os principais sintomas da meningite estão febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas e vômitos, sensibilidade à luz e sonolência ou confusão mental. A orientação é que, ao apresentar qualquer um desses sinais, a pessoa procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica.

"A Secretaria reforça que não há motivo para pânico, O caso está sendo acompanhado com responsabilidade, transparência e rigor técnico, com todas as providências necessárias para garantir a segurança e a proteção da população.", finalizada a nota.