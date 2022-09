Casa de Plácido prepara-se para receber romeiros a partir de 5 de outubro

A Casa de Plácido é um espaço de gratidão para quem tem a oportunidade de auxiliar os romeiros que chegam a Belém às vésperas do Círio de Nazaré e também para esses próprios promesseiros da estrada que encontram nesse espaço no Centro Social de Nazaré (CSN) um local de afeto e cuidados na festa maior dos paraenses. Isso fica bem claro na atitude de quem atua na Casa. Maria da Conceição Rodrigues é paroquiana da Basílica Santuário e coordenadora da Pastoral da Acolhida, que atua na Casa de Plácido em conjunto com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Ela informa que doações para atendimento aos romeiros podem ser feitas na Basílica Santuário e no estacionamento de acesso ao Centro Social de Nazaré.

Conceição relata que a Casa de Plácido foi fundada em 2002, ao se constatar a necessidade de se fazer o acolhimento em primeira mão dos romeiros que vinham caminhando de seus municípios e chegavam cansados em Belém. E na Casa eles passaram a contar com a acolhida de voluntários.

Voluntariado na Casa de Plácido atua em prol dos romeiros, como ressalta Conceição Rodrigues (Foto: Márcio Nagano / O Liberal)

Ao longo do ano, esse espaço sedia vários eventos e atividades, mas no período do Círio as ações da Pastoral da Acolhida e Diretoria da Festa intensificam-se. Fora o Círio, com as doações são atendidos os projetos "Belém, Casa do Pão", que no final do ano beneficia 4 mil famílias com cestas básicas, e projetos sociais da Paróquia de Nazaré, como o Sorena, o Cantinho São Rafael (em Ananindeua) e o Casulo.

Serviços

Quando os romeiros chegam em Belém, precisamente na Basílica Santuário, recebem o calor humano dos voluntários na Casa de Plácido. Este ano, são 790 voluntários inscritos em ação, distribuídos em 12 equipes de trabalho. Equipes de limpeza, de cozinha, de saúde, de massagem, da manutenção, de atendimento ao romeiro e da coordenação geral. "Eles recebem atendimento médico, composto por profissionais, que dão seu tempo no voluntariado, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Muitos romeiros chegam com feridas abertas e recebem curativos. Tem a medição de pressão arterial, da glicemia, tudo é feito pela equipe da saúde", repassa Conceição Rodrigues.

Ela explica que no serviço Lava-pés se tem o primeiro momento em que os romeiros lavam os pés cheios de lama, poeira e terra; depois, tomam banho, recebem a sua alimentação e aqueles que necessitam de atendimento médico vão para a enfermaria. Em seguida, descansam por um período de tempo, para retornar aos seus municípios de origem.

A Casa de Plácido vai abrir oficialmente em 5 de outubro, às 18 horas, mas antes desse horário já vai atender caravanas de romeiros. Por 15 dias, o espaço funcionará com esse objetivo. De 5 a 8 de outubro, o funcionamento será em 24 horas. Nos demais dias, das 7 às 22 horas.

Retomada

Em 2020 e em 2021, a Casa não funcionou, e, então, as atividades presenciais serão retomadas agora. "O Círio volta presencial, vai ser o Círio do Reencontro; este ano o tema é muito propício, 'Maria, Mãe e Mestra', Nossa Senhora é nossa Mãe e nossa Mestra, ela é quem nos ensina o amor fraterno, que nos ensina esse "sim" que o voluntariado dá e nos ensina também a humildade de receber esses irmãos nesse carinho, nesse amor", salienta dona Conceição.

As doações para o atendimento aos romeiros podem ser feitas em dois postos de entrega: no Atendimento da Basílica Santuário e em uma tenda na frente do estacionamento da Basílica, das 8 às 18 horas. Podem ser doados alimentos não perecíveis, em particular água mineral para ser doada no trajeto de Ananindeua até Belém a partir de postos volantes; frango, carne, proteínas em geral; material de curativo; artigos descartáveis; itens de higiene.

Para Conceição Rodrigues, o trabalho do voluntariado é uma demonstração de fé e, muitas vezes, como pagamento de promessas por graças alcançadas. Informações sobre doações e a Casa Plácido são tratadas por meio do contato: 99981-7986.

Proximidade

Aos 62 anos de idade, a psicopedagoga Márcia Pena é outra voluntária ativa na Casa de Plácido. Ele atua no espaço há 15 anos, motivada pela "minha fé e os propósitos que eu fiz e consegui alcançar as graças". "O meu trabalho aqui é receber os romeiros, direcioná-los aos serviços que a Casa oferece", afirma Márcia.

Para essa protagonista de serviço ao próximo, estar nesse atividade é importante em todos os sentidos. "Eu me sinto muito gratificada, porque, quando a gente está num trabalho desse, a gente percebe que Deus está cada vez perto da gente, está cada vez mostrando mais e mais o amor que nós temos que ter com o próximo", conclui Márcia.

Márcia Pena: trabalho em prol dos outros aproxima pessoas de Deus (Foto: Márcio Nagano / O Liberal)

Saiba o que pode ser doado:

Equipe de Cozinha:

– Alimentos não perecíveis

Equipe de Lava-pés:

– Sabonete líquido

– Hidratante

– Luva Descartável

– Bucha de Banho

– Toalhinhas

Equipe de Limpeza:

– Detergente

– Sabão em pó

– Bota

– Luva Látex

Equipe de Massagem:

– Óleo Mineral

– Hidratante

– Papel Toalha

– Álcool Gel

Equipe da Saúde:

- Álcool gel

– Luvas

– Gases

– Seringa

– Algodão em rolo

– Atadura

– Soro

– Esparadrapo

– Micropore