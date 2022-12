Carteira de Identidade: saiba como tirar RG no Pará; 10 mil atendimentos serão feitos em Santarém

Essencial para identificação de todos os cidadãos brasileiros, o registro geral (RG) é um documento em que constam informações básicas com número, foto, marca digital do cidadão, além de números de outros documentos, como o CPF. Além de identificar os indivíduos, o RG também é indispensável para abrir contas bancárias, ter acesso à serviços básicos do governo, dentre outras burocracias. No Pará, a Polícia Civil (PC) é o órgão responsável pela emissão do documento.

Para os casos de primeira via, o RG é gratuito. Já para quem for tirar a 2ª via e possuir boletim de ocorrência registrado em uma Delegacia do Estado do Pará — com até 30 dias do fato por motivo furto ou roubo — o valor não é cobrado. No caso de não se enquadrar nestes casos, é cobrada uma taxa de R$ 35,33.

Como emitir o RG?

O processo é feito nos postos de identificação da PC e, também, por meio de outros órgãos e repartições que realizam o serviço em parceria. Para seguir com a emissão, é necessário realizar um agendamento prévio, A solicitação deve ser realizada por meio do site da Polícia Civil (www.pc.pa.gov.br/). Durante esse processo, o solicitante pode escolher o local onde será feita a emissão do RG, além do horário para comparecer ao posto de identificação.

Documentos exigidos

Para a emissão do documento é preciso apresentar documento de certidão de nascimento, casamento ou divórcio (original e cópia), duas fotos 3x4, comprovante de residência e CPF. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Ação de cidadania em Santarém

Até o próximo dia 22 (quinta-feira), moradores de Santarém contarão com uma ação de cidadania para a emissão de carteiras de identidade. A programação será realizada no Ginásio Poliesportivo de Santarém “Prof. Djalma Lima”. A iniciativa do governo estadual é coordenada pela Secretaria Regional de Governo do Oeste e conta com a participação da Polícia Civil do Pará, das secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e de Esporte e Lazer (Seel) e o apoio da prefeitura de Santarém.

Conforme informa a PC, serão realizados cerca de 600 atendimentos por dia. A expectativa é realizar a emissão de 10 mil carteiras de identidade, zerando o déficit de atendimentos agendados no município. Na ação, será possível emitir a carteira de identidade da 1ª até a 9ª via, sem cobrança de taxa. O atendimento será preferencialmente para pessoas que estiverem agendadas, mas quem não marcou previamente também será atendido.

A carteira de identidade também permite a inclusão de documentos opcionais que podem ser apresentados no momento da emissão, como título de eleitor, carteira de trabalho, PIS/PASEP, CNH, cartão SUS, certificado militar, tipo sanguíneo ou fator RH e Carteira de Conselhos (CREA, CRM, OAB, etc). Pessoas com deficiência deverão apresentar laudo médico para inclusão dos símbolos de cuidados no RG.

Onde tirar o documento?

- Posto de Identificação de São Brás - São Brás

Endereço: avenida Magalhães Barata (anexo à Seccional de São Brás), bairro São Brás

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

- Posto Central de Identificação - Nazaré

Endereço: Delegacia-Geral da Polícia Civil - avenida Governador Magalhães Barata, n° 209 entre avenida Alcindo Cacela e travessa 14 de Março, bairro Nazaré, em Belém

Telefone: (91) 4006-9058.

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 14h30

- Estação Cidadania - Guamá

Endereço: avenida José Bonifácio, n° 2.308, entre Passagem Paulo Cícero e Avenida Barão de Igarapé-Miri. Bairro: Guamá. Belém - PA.

Telefone: (91) 4009-2750.

Atendimento: 08:00 da manhã às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

- Estação Cidadania - Jurunas

Endereço: rua São Silvestre, nº 1.300, esquina com rua Tupinambás, bairro do Jurunas, em Belém

Telefone: (91) 3224-3790

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h

- Estação Cidadania do Shopping Bosque Grão Pará

Endereço: avenida Centenário, nº 1052, bairro Val-de-Cans, em Belém

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h



- Estação Cidadania - Marabá

Endereço: folha 32, quadra 09, lote 02, bairro: Nova Marabá - Shopping Pátio Marabá.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

- Estação Cidadania - Santarém

Endereço: avenida Rui Barbosa, nº 62, bairro Prainha, em Santarém

Telefone: (93) 3529 - 0598

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h

- Posto de Identificação da Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) Terra-Firme

Endereço: Rua Celso Malcher, n° 920, bairro Terra-Firme, em Belém

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h

- Posto de Identificação da Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) Guamá

Endereço: rua Tucunduba, s/nº, esquina da avenida Perimetral, na Sede da UIPP do Guamá, bairro Guamá, em Belém

Telefones: (91) 3219-1930 / 3219-5223

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h

- Posto de Identificação da Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) Tapanã

Endereço: rodovia do Tapanã, s/nº, ao lado da Escola Estadual Dr. José Márcio Ayres, próximo ao Cemitério, bairro Tapanã - Distrito de Icoaraci

Telefone: (91) 3288-4898

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h

- Posto de Identificação da Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) Distrito Industrial

Endereço: avenida Zacarias de Assunção, próximo ao pórtico de entrada da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará (CDI, bairro do Distrito Industrial

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h

- CAC - Centro de Atendimento ao Cidadão da Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA)

Endereço: rua do Aveiro, nº 130, bairro Cidade Velha, em Belém

Telefone: (91) 3213-4058.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 13h

- NACI – Núcleo de Apoio ao Cidadão (Câmara Municipal de Belém)

Endereço: travessa Curuzu, nº 1.950. Altos da CREDBEM, bairro Marco, em Belém

Telefone: (91) 3226-4700

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30

- Posto de Identificação da Câmara Municipal de Ananindeua

Endereço: avenida Zacarias de Assunção, nº 134, ao lado da Seccional de Polícia Civil de Ananindeua, bairro Centro, em Ananindeua

Telefone: (91) 3255-2443.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 13h

- Posto de Identificação da Casa do Trabalhador Metropolitana

Endereço: rodovia BR-316, bairro Centro, em frente à primeira passarela de Ananindeua.

Telefone: (91) 3255-1930.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h

- Posto de Identificação de Marituba

Endereço: rua Cláudio Barbosa da Silva, s/n°, bairro Centro. em Marituba

Telefones: (91) 3256-6414/ 6415.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h horas

- Posto de Identificação de Castanhal

Endereço: travessa Floriano Peixoto, s/n, bairro Centro (ao lado da Superintendência de Polícia Civil da 3ª Região Integrada Guamá)

Telefones: (91) 3711-8728 / 3712-3848.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 13h

- Posto de Identificação do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) - Parauapebas

Endereço: rodovia Faruk Salmen, s/n. Sede do Centro de Abastecimento de Parauapebas (CAP).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h da manhã às 13h

- Posto de Identificação do Polo Altamira (convênio com a Secretaria de Justiça/Altamira)

Endereço: avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2.725, bairro Jardim Esplanada do Xingu. (Sede da Superintendência de Polícia Civil do Xingu)

Telefone: (93) 3515-1136.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h

- Posto de Identificação do Polo Santarém

Endereço: avenida Sérgio Henn, s/nº, bairro Interventoria (Sede da Superintendência da Polícia Civil do Médio e Baixo Amazonas)

Telefones: (93) 3523-2706 / 3523-2196

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)