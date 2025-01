Carro de passeio é 'engolido' pelas águas do mar em praia de Salinópolis

Um vídeo que circula nas redes sociais​ na tarde desta quinta-feira (2) mostra o momento em que um carro de passeio é engolido pelas águas da praia do Atalaia, em Salinópolis, região do Salgado paraense. Conforme a gravação, dezenas de pessoas que estavam próximas do local do ocorrido se juntam para tentar resgatar o veículo.

É possível ouvir pessoas desesperadas gritando e orientando que a atitude correta é levantar o carro, ao invés de balançar o veículo. “Quanto mais balançar, mais ele vai descer na areia”, diz uma mulher.

Em outra gravação, o carro aparece sendo rebocado por uma caminhonete. O resgate dá certo e agita as pessoas que acompanhavam a situação. Essas pessoas começaram a gritar comemorando o desfecho positivo. “Nem quando foi gol do Brasil vocês gritaram tanto assim”, brinca um homem enquanto a filmagem é feita.

