Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Carreta de saúde da mulher começa atendimentos em Igarapé-Miri para diagnóstico precoce de câncer

Totalmente equipada com insumos e aparelhos médicos, a carreta conta também com uma equipe multiprofissional preparada para atender a demanda do município e da região

O Liberal
fonte

Carreta de saúde da mulher começa atendimentos em Igarapé-Miri para diagnóstico precoce de câncer. (Divulgação/ Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde lança, na próxima segunda-feira (16), às 10h, em Igarapé-Miri, nordeste do Pará, a carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Governo Federal voltada à ampliação do acesso a exames e consultas especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

O anúncio do início dos atendimentos será feito pela assessora técnica da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Lena Peres, durante evento na Praça Sarges Barros, em frente ao Palácio Senador Garcia, próximo à Escola de Arte do município.

A unidade móvel tem como foco o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, duas das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. No local, pacientes do SUS previamente agendadas e encaminhadas pela rede municipal de saúde poderão realizar consultas ginecológicas especializadas, além de exames como mamografia, ultrassonografia pélvica e transvaginal, e, quando necessário, biópsias.

Totalmente equipada com insumos e aparelhos médicos, a carreta conta também com uma equipe multiprofissional preparada para atender a demanda do município e da região.

A iniciativa faz parte da estratégia do Ministério da Saúde de levar serviços especializados para áreas com maior demanda, regiões remotas e cidades-polo. Desde que começaram a circular pelo país, as unidades móveis, que incluem carretas voltadas à saúde da mulher, oftalmologia e exames de imagem, já passaram por mais de 130 regiões de saúde, ampliando o acesso da população do SUS a consultas, exames e procedimentos e contribuindo para a redução do tempo de espera por atendimento.

Serviço

Lançamento da carreta de saúde da mulher em Igarapé-Miri (PA)

Data: 16 de março de 2026 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Praça Sarges Barros, em frente ao Palácio Senador Garcia, próximo à Escola de Arte – Igarapé-Miri (PA)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carreta de saúde da mulher começa atendimentos em Igarapé-Miri para diagnóstico precoce de câncer
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

OPERAÇÃO MARAVALHA

Pará: operação do Ibama e ICMBio apreende 15 mil m³ de madeira e aplica R$ 110 mi em multas

A ação fiscalizou 70 madeireiras nos municípios de Senador José Porfírio, Trairão e Anapu

10.03.26 19h21

PARÁ

Sespa monitora impactos das chuvas intensas em Bragança

A atuação ocorre em conjunto com o GT de Emergências Climáticas em Saúde, e avalia as condições ambientais e sanitárias das áreas afetadas pelos alagamentos

10.03.26 14h21

crime bárbaro

Filho é suspeito de matar o próprio pai e enterrar em cova rasa em Quatipuru

A vítima estava desaparecida desde o último sábado (7)

09.03.26 21h04

CONECTIVIDADE

Pará alavanca acesso à internet de escolas da rede pública e alcança cobertura de 76,7% em 2025

Informações divulgadas pelo Censo Escolar 2025 indicam que o estado deu um salto de 51,3 pontos percentuais em dez anos

09.03.26 16h42

MAIS LIDAS EM PARÁ

INVESTIGAÇÃO

Fantástico exibe reportagem sobre mansão ligada ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos

Segundo a reportagem, a mansão é avaliada em cerca de R$ 4 milhões e fica localizada em um destino paradisíaco no Nordeste brasileiro

08.03.26 19h10

JUSTIÇA

Idoso declarado morto tenta provar que estava vivo e morre durante processo judicial no Pará

Caso em Viseu envolve suspeita de fraude em cartório e suspensão de benefícios do INSS

08.03.26 8h30

PROCESSO SELETIVO

Uepa abre inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes em diversos municípios

Inscrições gratuitas para mais de 160 vagas em cursos de graduação da Uepa vão até 11 de março

06.03.26 18h20

VESTIBULAR

Quase mil candidatos são aprovados na 2ª repescagem do Prosel 2026 da Uepa; confira

As matrículas iniciam nesta terça-feira (10), com etapas online e presenciais

10.03.26 16h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda