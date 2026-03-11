Carreta de saúde da mulher começa atendimentos em Igarapé-Miri para diagnóstico precoce de câncer

O Ministério da Saúde lança, na próxima segunda-feira (16), às 10h, em Igarapé-Miri, nordeste do Pará, a carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Governo Federal voltada à ampliação do acesso a exames e consultas especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

O anúncio do início dos atendimentos será feito pela assessora técnica da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Lena Peres, durante evento na Praça Sarges Barros, em frente ao Palácio Senador Garcia, próximo à Escola de Arte do município.

A unidade móvel tem como foco o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, duas das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. No local, pacientes do SUS previamente agendadas e encaminhadas pela rede municipal de saúde poderão realizar consultas ginecológicas especializadas, além de exames como mamografia, ultrassonografia pélvica e transvaginal, e, quando necessário, biópsias.

Totalmente equipada com insumos e aparelhos médicos, a carreta conta também com uma equipe multiprofissional preparada para atender a demanda do município e da região.

A iniciativa faz parte da estratégia do Ministério da Saúde de levar serviços especializados para áreas com maior demanda, regiões remotas e cidades-polo. Desde que começaram a circular pelo país, as unidades móveis, que incluem carretas voltadas à saúde da mulher, oftalmologia e exames de imagem, já passaram por mais de 130 regiões de saúde, ampliando o acesso da população do SUS a consultas, exames e procedimentos e contribuindo para a redução do tempo de espera por atendimento.

Serviço

Lançamento da carreta de saúde da mulher em Igarapé-Miri (PA)

Data: 16 de março de 2026 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Praça Sarges Barros, em frente ao Palácio Senador Garcia, próximo à Escola de Arte – Igarapé-Miri (PA)