‘Carnaval Seguro 2026’ mobiliza quase 5 mil agentes em mais de 70 localidades do Pará
Ação reforça policiamento em balneários, rodovias e desfiles de escolas de samba até 8 de março
Em razão do fluxo intenso nas estradas, nos pontos turísticos, principalmente balneários, e nas programações especiais do período momesco, o Pará iniciou a Operação “Carnaval Seguro 2026”. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e reúne órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública.
As ações integradas contemplam mais de 70 localidades, além da Região Metropolitana de Belém. Até o dia 8 de março, data da apuração das escolas de samba da capital, 4.871 agentes de segurança atuarão na repressão à criminalidade, orientação de foliões e prevenção de ocorrências.
Estrutura e período da operação
A operação foi reforçada no período de 13 a 18 de fevereiro, abrangendo a Quarta-feira de Cinzas, e segue até 8 de março. Ao todo, as equipes contarão com:
•355 viaturas
•64 motocicletas
•4 ônibus
•1 van
•2 helicópteros
•12 embarcações
O principal objetivo é garantir a integridade física das pessoas e do patrimônio durante o feriado, assegurando tranquilidade a quem procura balneários para lazer e descanso, além de quem participa de blocos de rua e desfiles de escolas de samba, na capital e no interior.
Segundo o titular da Segup, coronel PM Ed-Lin Anselmo, o planejamento foi estruturado para assegurar um Carnaval tranquilo. “É uma ação integrada, que visa garantir tranquilidade e segurança a todos, com reforço policial em pontos estratégicos. Queremos que todos possam aproveitar o Carnaval com segurança e alegria, sabendo que estamos aqui para proteger e servir. Vamos trabalhar juntos para garantir que os foliões possam se divertir sem preocupações, que os comerciantes possam trabalhar com tranquilidade e os turistas possam desfrutar da nossa hospitalidade. Vamos fazer do Carnaval um momento de alegria e diversão para todos, com responsabilidade e respeito”, afirmou o secretário.
A Segup ressalta que o reforço no efetivo nas áreas turísticas não compromete as ações policiais na capital, que também contará com efetivo garantido.
Municípios com reforço
Entre os municípios que recebem reforço estão:
•Vigia de Nazaré
•São Caetano de Odivelas
•Curuçá
•Marapanim
•Maracanã
•Cametá
•Abaetetuba
•Barcarena
•Bragança
•Salinópolis
•Tucuruí
•Óbidos
Além disso, a Região Metropolitana de Belém, incluindo ilhas e distritos como Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, também contará com reforço.
CICC Móvel em Cametá e Belém
Pelo terceiro ano consecutivo, o tradicional Carnaval de Cametá receberá o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC Móvel). A unidade ficará instalada na praça matriz a partir de sexta-feira (13), permitindo atuação integrada das forças de segurança e maior agilidade no atendimento às ocorrências.
Em Belém, o Centro Móvel será instalado na Aldeia Amazônica entre 25 de fevereiro e 2 de março, durante os desfiles das escolas de samba, para acompanhamento do evento, organização do entorno e atendimento de ocorrências.
Trânsito e fiscalização nas estradas
O esquema de segurança também contempla o controle do fluxo na entrada e saída da capital. Agentes de trânsito estaduais, municipais e federais atuarão nas rodovias, monitorando e orientando pedestres e motoristas.
Equipes do Detran e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) adotarão medidas preventivas e repressivas para coibir crimes, reforçar a fiscalização e garantir fluidez no tráfego.
Nas estradas, a Operação “Lei Seca” intensificará a fiscalização de condutores flagrados sob efeito de álcool, com aplicação de multas e adoção de providências legais pela polícia judiciária.
Ações aéreas, fluviais e de prevenção
O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizará rondas com duas aeronaves nas principais praias e balneários do Estado, inclusive na Região Metropolitana de Belém. Nos rios, o Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu) fará a fiscalização da movimentação de embarcações.
Também serão desenvolvidas ações de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas, especialmente nos municípios de Belém (Ilha de Mosqueiro), Salinópolis, Bragança (Praia de Ajuruteua), Curuçá e Cametá.
Delegacias e seccionais da Região Metropolitana de Belém terão reforço para atendimento à população. Na capital, a Polícia Militar intensificará o policiamento ostensivo por meio das operações “Visibilidade” e “Polícia mais forte”, com rondas e abordagens em pontos estratégicos.
Participam da Operação “Carnaval Seguro 2026” as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Polícia Científica, Seap, Graesp, GFlu, Centro Integrado de Operações (CIOp), guardas municipais e órgãos de fiscalização de trânsito municipais.
