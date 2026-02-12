Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

‘Carnaval Seguro 2026’ mobiliza quase 5 mil agentes em mais de 70 localidades do Pará

Ação reforça policiamento em balneários, rodovias e desfiles de escolas de samba até 8 de março

O Liberal
fonte

‘Carnaval Seguro 2026’ mobiliza quase 5 mil agentes em mais de 70 localidades do Pará. (Divulgação/ Ag. Pará)

Em razão do fluxo intenso nas estradas, nos pontos turísticos, principalmente balneários, e nas programações especiais do período momesco, o Pará iniciou a Operação “Carnaval Seguro 2026”. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e reúne órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública.

As ações integradas contemplam mais de 70 localidades, além da Região Metropolitana de Belém. Até o dia 8 de março, data da apuração das escolas de samba da capital, 4.871 agentes de segurança atuarão na repressão à criminalidade, orientação de foliões e prevenção de ocorrências.

Estrutura e período da operação

A operação foi reforçada no período de 13 a 18 de fevereiro, abrangendo a Quarta-feira de Cinzas, e segue até 8 de março. Ao todo, as equipes contarão com:

•355 viaturas

•64 motocicletas

•4 ônibus

•1 van

•2 helicópteros

•12 embarcações

O principal objetivo é garantir a integridade física das pessoas e do patrimônio durante o feriado, assegurando tranquilidade a quem procura balneários para lazer e descanso, além de quem participa de blocos de rua e desfiles de escolas de samba, na capital e no interior.

Segundo o titular da Segup, coronel PM Ed-Lin Anselmo, o planejamento foi estruturado para assegurar um Carnaval tranquilo. “É uma ação integrada, que visa garantir tranquilidade e segurança a todos, com reforço policial em pontos estratégicos. Queremos que todos possam aproveitar o Carnaval com segurança e alegria, sabendo que estamos aqui para proteger e servir. Vamos trabalhar juntos para garantir que os foliões possam se divertir sem preocupações, que os comerciantes possam trabalhar com tranquilidade e os turistas possam desfrutar da nossa hospitalidade. Vamos fazer do Carnaval um momento de alegria e diversão para todos, com responsabilidade e respeito”, afirmou o secretário.

A Segup ressalta que o reforço no efetivo nas áreas turísticas não compromete as ações policiais na capital, que também contará com efetivo garantido.

Municípios com reforço

Entre os municípios que recebem reforço estão:

•Vigia de Nazaré

•São Caetano de Odivelas

•Curuçá

•Marapanim

•Maracanã

•Cametá

•Abaetetuba

•Barcarena

•Bragança

•Salinópolis

•Tucuruí

•Óbidos

Além disso, a Região Metropolitana de Belém, incluindo ilhas e distritos como Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, também contará com reforço.

CICC Móvel em Cametá e Belém

Pelo terceiro ano consecutivo, o tradicional Carnaval de Cametá receberá o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC Móvel). A unidade ficará instalada na praça matriz a partir de sexta-feira (13), permitindo atuação integrada das forças de segurança e maior agilidade no atendimento às ocorrências.

Em Belém, o Centro Móvel será instalado na Aldeia Amazônica entre 25 de fevereiro e 2 de março, durante os desfiles das escolas de samba, para acompanhamento do evento, organização do entorno e atendimento de ocorrências.

Trânsito e fiscalização nas estradas

O esquema de segurança também contempla o controle do fluxo na entrada e saída da capital. Agentes de trânsito estaduais, municipais e federais atuarão nas rodovias, monitorando e orientando pedestres e motoristas.

Equipes do Detran e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) adotarão medidas preventivas e repressivas para coibir crimes, reforçar a fiscalização e garantir fluidez no tráfego.

Nas estradas, a Operação “Lei Seca” intensificará a fiscalização de condutores flagrados sob efeito de álcool, com aplicação de multas e adoção de providências legais pela polícia judiciária.

Ações aéreas, fluviais e de prevenção

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizará rondas com duas aeronaves nas principais praias e balneários do Estado, inclusive na Região Metropolitana de Belém. Nos rios, o Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu) fará a fiscalização da movimentação de embarcações.

Também serão desenvolvidas ações de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas, especialmente nos municípios de Belém (Ilha de Mosqueiro), Salinópolis, Bragança (Praia de Ajuruteua), Curuçá e Cametá.

Delegacias e seccionais da Região Metropolitana de Belém terão reforço para atendimento à população. Na capital, a Polícia Militar intensificará o policiamento ostensivo por meio das operações “Visibilidade” e “Polícia mais forte”, com rondas e abordagens em pontos estratégicos.

Participam da Operação “Carnaval Seguro 2026” as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Polícia Científica, Seap, Graesp, GFlu, Centro Integrado de Operações (CIOp), guardas municipais e órgãos de fiscalização de trânsito municipais.

Palavras-chave

'Carnaval Seguro 2026' mobiliza quase 5 mil agentes em mais de 70 localidades do Pará
Pará
.
